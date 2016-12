Tour de force per. Il premier incaricato ha incontrato ledi Sel e di Fratelli d'Italia, che hanno detto no alle larghe intese. Poi è stato il turno di Scelta civica, che ha invece dato il suo appoggio a Letta, mentre la Lega Nord ha annunciato che starà all'opposizione. Berlusconi: "Sono ottimista. Nuovo governo segua i nostri 8 punti". M5S: "Governo sia ad alto profilo". Poi l'incontro con il Pd.

19:57 Letta: "Se sabato sciolgo riserva? Vediamo"

"Scioglierà la riserva sabato?". "Vedremo". Risponde così Enrico Letta ai giornalisti al termine delle consultazioni.

19:48 Letta: "Domani giornata di riflessione"

"Domani sarà una giornata di riflessione, rivedrò gli appunti e porterò a sintesi il lavoro molto interessante che oggi si è sviluppato nell'incontro con le varie forze politiche e nei contatti continui con il presidente della Repubblica". Così il premier incaricato Enrico Letta al termine delle consultazioni.

19:47 Letta: "Da consultazioni indicazioni utili"

"La giornata di oggi è stata intensa e ho avuto indicazioni molto utili sia per i contenuti che per il metodo". Lo ha detto Enrico Letta al termine delle consultazioni per la formazione del governo. Su tre temi (emergenza economico-sociale, riforma politica ed Ue) bisogna "far ripartire il Paese anche per superare il crollo verticale della credibilità della politica".

19:43 Pd: "Fiduciosi dopo le consultazioni"

Il capogruppo del Pd alla Camera, Roberto Speranza, è fiducioso sulla possibilità che a breve si trovi una soluzione per la formazione del governo di larghe intese a guida di Letta. "Serve un supplemento di incontri ma pensiamo che nelle prossime ore la situazione si possa risolvere positivamente per dare un governo al Paese", ha detto Speranza al termine del colloquio con il premier incaricato che conclude le consultazioni.

19:06 M5S: cambiare legge elettorale demenziale

"Abbiamo una legge elettorale demenziale: quindi non imputiamo al M5S questa situazione di ingovernabilità. Io non ho visto nel suo programma una voce che riguardi questo punto e invece dovrebbe essere uno dei primi punti per riportare il Paese alla normalità". Lo ha detto il senatore Michele Giarrusso del M5S durante le consultazioni con il premier incaricato Enrico Letta.

19:00 Letta: "M5S faccia un passo indietro"

"Fate un passo. Se anche non votate la fiducia, fatelo dopo". Così il premier incaricato, Enrico Letta, si rivolge alla delegazione dei Cinquestelle nel corso delle consultazioni per la formazione del governo.

18:50 M5S a Letta: sì a un governo al di sopra delle parti

"Ancora adesso non vediamo un vero cambiamento. Non c'è l'ipotesi di squadra di governo di alto profilo e scollegata dalle logiche portate avanti fino ad adesso. Serve un governo il più possibile al di sopra delle parti, non politico". E' quanto Vito Crimi (M5S) dice al premier incaricato Enrico Letta a proposito della fiducia al suo esecutivo.

18:48 M5S a Letta: stallo non è colpa nostra

"Le dinamiche che hanno portato alla situazione di oggi in cui ci troviamo con lei dall'altra parte del tavolo dopo Bersani, non sono il frutto no di incomunicabilità da parte nostra, ma del congelamento cui è stato sottoposto il Parlamento in questi 50 giorni. Noi avevamo chiesto dall'inizio di iniziare almeno a lavorare, per vedere dei fatti". Così Vito Crimi, capogruppo M5S al Senato, risponde al premier incaricato Enrico Letta durante le consultazioni trasmesse in diretta streaming.

18:41 Letta a M5S: "Non continuate a dire no"

"Sarò presidente del consiglio che rispetterà il Parlamento". Lo dice Enrico Letta nell'incontro con il M5S. "Il Parlamento può essere elemento migliorativo dei provvedimenti. Se la vostra indisponibilità a mescolare vostri voti continua sarebbe un grave problema".

18:35 Letta: vita governo legata alle riforme

Enrico Letta annuncia che il suo governo si occuperà da subito della riforma della politica "con tempi certi". "In parte legherò la vita del governo al successo di questo obiettivo", dice alla delegazione M5S citando: "La riduzione parlamentari, il Senato delle regioni, l'abolizione delle province e la legge elettorale".

18:31 Letta: "In agenda economia, riforma Carta e Ue"

"Sono tre i grandi obiettivi politici e programmatici che mi pongo: dare una risposta alla grane emergenza economica e sociale, la riforma della politica e nuova Europa". Lo ha detto il presidente incaricato Enrico Letta al M5S.

18:27 Letta a M5S: "Governo snello e sobrio"

"Vorrei un governo snello e sobrio e capace di avere una macchina da far partire subito, senza una precedente 'scuola guida'". Lo ha detto il presidente incaricato Enrico Letta all'incontro con la delegazione del M5S.

18:12 Alfano: "Da Letta spirito costruttivo"

"Abbiamo riscontrato nell'onorevole Enrico Letta uno spirito costruttivo e quindi siamo soddisfatti di come questo incontro si è svolto". Così Angelino Alfano, segretario del Pdl dopo le consultazioni per la formazione del governo. "Noi non facciamo un problema di sedie. Abbiamo un programma di politica economica. Ogni azione del governo - spiega Alfano - deve essere mirata affinché l'Italia possa rialzarsi".

18:03 Berlusconi: spero che si faccia un governo

"Spero ardentemente che si possa formare un governo, che faccia le cose di cui abbiamo parlato, perché il Paese è in una situazione terribile". Lo afferma Silvio Berlusconi.

17:29 Berlusconi: Letta fallisce? Non voglio pensarci

"Non voglio nemmeno pensare all'ipotesi di un fallimento. Abbiamo bisogno di un governo che faccia. E subito. L'economia è in condizioni terribili". Lo afferma Silvio Berlusconi in un'intervista al Corriere.it.

