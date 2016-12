25 Aprile, celebrazioni in tutta Italia Napolitano: imparare dalla Resistenza

Giornata di celebrazioni oggi in Italia, per il. Le massime cariche dello Stato hanno reso omaggio ai simboli dellae delle vittime della Seconda Guerra Mondiale. Cortei nelle principali città italiane, da Roma a Milano. Nota stonata: il gruppo di estrema destra Milizia ha rivendicato con una telefonata all'Ansa la copertura nella notte della scritta "Lode ai partigiani" su un muro del quartiere San Lorenzo a Roma.

16:55 Boldrini: "Mai esistito un fascismo buono"

"Non è mai esistito un fascismo buono". Così il presidente della Camera Laura Boldrini a Milano per celebrare la festa della Liberazione. "Il fascismo - ha detto - è stato un regime illegittimo, nato dall'esercizio dello squadrismo e dell'assassinio politico con la sistematica manipolazione dell'informazione. Anche oggi maturano risposte illiberali in Ue alla crisi. Dobbiamo stare in guardia contro populismo autoritario".

16:45 Stragi, Boldrini: "Via il segreto di Stato"

"Chiedo l'abolizione del segreto di Stato per le stragi di mafia e terrorismo. In un Paese civile verità e giustizia non si possono barattare". Lo ha detto a Milano la presidente della Camera Laura Boldrini che ha ricordato le vittime: "Abbracciamo i loro familiari come se il loro dolore fosse il nostro".

15:34 A Milano Boldrini applaudita dalla folla

La presidente della Camera Laura Boldrini, a Milano per le celebrazioni del 25 Aprile, è stata applaudita dalla gente. Accolta e salutata dal sindaco Giuliano Pisapia, ha cantato "Bella ciao" insieme agli ex partigiani mentre sfilava dietro lo striscione dell'Anpi.

14:57 Vendola: "Festeggiare il 25 aprile finché ci sono nostalgici di Hitler"

"Fino quando dei nostalgici continueranno a ritrovarsi a celebrare il compleanno di Hitler e finché in Europa ci sarà gente che investe sull'intolleranza e sul razzismo noi dobbiamo continuare a celebrare il 25 Aprile". Lo ha detto il leader di Sel, Nichi Vendola, arrivando al corteo partito da corso Venezia, a Milano, per la Festa della Liberazione. "La libertà non è una conquista che vale per sempre. La Liberazione è il fondamento dell'Italia repubblicana", ha continuato Vendola.

14:22 Milano, il corteo dei partigiani per le vie del centro

Da Corso Venezia a Milano sta per partire il corteo dei partigiani per la commemorazione del 25 Aprile. A centinaia sono arrivati da tutta Italia per partecipare alla celebrazione. Il corteo raggiungerà piazza Duomo, alla presenza di molte autorità.

14:15 Tensione ad Alassio: fantoccio con volto Mussolini

Un pupazzo con il volto di Mussolini appeso a un lampione in piazza ad Alassio (Savona) ha creato momenti di tensione durante la cerimonia del 25 Aprile. Il pupazzo è stato fatto togliere dalla polizia che ha identificato gli autori del gesto. Un secondo momento di tensione si è verificato quando una donna ha consegnato al commissario prefettizio il testo di "Fischia il vento", canzone che era stata inizialmente tolta dalla "colonna sonora" ufficiale della celebrazione.

13:18 Anpi: abbattere il sacrario di Salò

"Quella fatta dal presidente Zingaretti, di non rinnovare il finanziamento per quell'obbrobrio, è un'azione di buonsenso". Parola di un esponente dell'Anpi Lazio, intervenuto dal palco di Porta San Paolo a Roma riferendosi al Mausoleo per Rodolfo Graziani ad Affile. WMa da questo palco, dopo la vittoria dell'Anpi - ha concluso -, chiediamo che venga fatto di più che quell'obbrobrio venga abbattuto".

13:12 Roma, i bambini sventolano il Tricolore urlando "Giorgio"

Dopo la visita al Museo della Liberazione di via Tasso a Roma, un coro di bambini ha sventolato il Tricolore e urlato "Giorgio, Giorgio, Giorgio" rivolgendosi al Capo dello Stato che stava uscendo. Poi, i ragazzini hanno intonato l'Inno d'Italia, "Bella ciao" e "La storia siamo noi" di Francesco De Gregori, e qui si è unito al coro anche il presidente del Senato Pietro Grasso. Alla visita c'era anche Giuliano Amato.

12:18 25 Aprile, Grillo: con Letta questa festa è morta

"Con la nomina a presidente del Consiglio di un membro del Bilderberg il 25 Aprile è morto". Il riferimento del post pubblicato oggi da Beppe Grillo è a Enrico Letta, che nel 2012 ha appunto partecipato al gruppo: si tratta di un incontro annuale di importanti personalità economiche e politiche che si riuniscono a porte chiuse in resort di lusso. Il post di Grillo continua poi denunciando la morte del 25 Aprile nell'inciucio Pd-Pdl, nella rielezione di Napolitano, nel passaggio di fatto a una Repubblica presidenziale.

11:56 Roma, in 10mila al corteo Anpi

"Un conto, a occhio, mi dice che siamo 10mila, il doppio dell'anno scorso". Così ha detto il presidente dell'Anpi Roma Vito Francesco Polcaro al termine del corteo che dall'Arco di Costantino è arrivato fino a Porta San Paolo nella Capitale.

11:27 Svastiche e scritte antipartigiani nel Bergamasco

"Partigiano infame" e svastiche sono comparse nella notte in pieno centro a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, a due passi dal municipio. Il gesto ha provocato forte turbamento tra i residenti, anche per la concomitanza con le celebrazioni del 25 aprile. Sono stati informati i carabinieri e la Digos ed è pronta una denuncia a carico di ignoti. Scritte e svastiche saranno cancellate in tempi rapidi.

10:47 Napolitano: coraggio e fermezza

"Nei momenti cruciali servono coraggio e fermezza". Lo ha ricordato il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ricordando la Resistenza e il 25 Aprile.

10:39 Parte corteo Anpi

E' partito dall'Arco di Costantino, a Roma, in direzione Porta S.Paolo il corteo dell'Anpi. Ad aprirlo un grande striscione con su scritto 'I partigiani'

10:28 Napolitano al museo della Liberazione

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è arrivato al Museo della Liberazione di via Tasso, a Roma, per le celebrazioni della Festa del 25 aprile. Ad accoglierlo il presidente del Senato Pietro Grasso, il presidente del Consiglio Mario Monti, il sindaco di Roma Gianni Alemanno e il presidente della Regione Nicola Zingaretti

09:54 Ingroia: io partigiano della Costituzione

''Mi sono definito sempre con orgoglio un partigiano anch'io, un partigiano della Costituzione. E non esiste giorno dell'anno in cui si possa meglio festeggiare la nostra Costituzione del 25 Aprile''. Lo afferma Antonio Ingroia (Azione civile) presente all'avvio del corteo Anpi dall'Arco di Costantino a Roma.

Ultimo aggiornamento 16:55