- Soddisfatto di Enrico Letta presidente del Consiglio incaricato? "Assolutamente sì". E' la risposta secca di Giuliano Amato ai giornalisti. Su Napolitano l'ex presidente del Consiglio ha poi detto: "E' come un motore di riserva che, se si inceppa il circuito governo-Parlamento, entra in funzione. E' un motore che non sostituisce questo meccanismo ma è come se fosse un motore di avviamento, da azionare per accendere l'auto quando si spegne".