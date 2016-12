Ildal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è. Il vicesegretario del Partito democratico ha accettato con riserva di formare un governo di larghe intese. E promette un esecutivo "di servizio" che dia risposta alle emergenze. Giorgio Napolitano dice che "non c'è alternativa al successo" e invita i partiti a collaborare. La scelta di puntare sul 46enne Enrico Letta è stata accolta con soddisfazione sia dall'ex segretario democratico, Pier Luigi Bersani, sia da Giuliano Amato, rimasto fino all'ultimo in lizza per la presidenza del Consiglio.

20:34 Forse entro domenica una squadra da 18 ministri

Enrico Letta tornerà probabilmente domenica al Colle per sciogliere la riserva. E' quanto si apprende da fonti vicine al presidente incaricato. La fiducia del Parlamento è prevista per lunedì. Quanto ai numeri del governo ci si muove sul solco di Monti, quindi intorno ai 18 ministri.

19:39 Letta: schemi diversi dal passato

"La rapidità è necessaria ma la devo contemperare con gli schemi che non sono più quelli del lavoro che si è fatto in precedenza, si inizia con un altro schema". Lo ha detto il premier incaricato Enrico Letta parlando del lavoro che sta svolgendo per la formazione del governo e dei tempi necessari.

19:35 Letta: "Non solo difficoltà, anche incoraggiamenti"

"Il primo pomeriggio di lavoro mi conferma tutta la grande difficoltà, ma sono talmente tanti i messaggi e le spinte di incoraggiamento ricevute che ne traggo uno spirito molto rinfrancato". Lo ha detto Enrico Letta. "Questa è una cosa che mi ha confortato", ha aggiunto ribadendo di non essere certo di "avere le spalle all'altezza".

19:31 Letta: "Lavoro a un governo equilibrato"

"Ho iniziato a lavorare da stamattina sia al tema dei punti di programma, di cui domani parlerò con le forze politiche, sia per capire l'equilibrio con cui costruire la squadra".

19:28 Letta: "Serve rapidità, siamo all'inizio"

"Devo unire due cose: da una parte la rapidità che è un'esigenza oggettiva, dall'altra il fatto che ho iniziato a lavorarci stamani. Per me questo è l'inizio di un cammino aperto con la telefonata del capo dello Stato".

19:27 Letta: "Terra incognita, ma sono fiducioso"

"Domani, a seconda dell'esito delle consultazioni, si capirà venerdì e sabato come saranno: dipenderà dai messaggi che arriveranno dai gruppi. Siamo in terra incognita, passo passo si capiscono modalità e obiettivi. Ma sono fiducioso". Lo ha detto il premier incaricato Enrico Letta.

19:24 Letta: "Non vedrò le parti sociali"

"Non ci saranno consultazioni con le parti sociali" anche perché "ho avuto modo di partecipare a quelle fatte da Pier Luigi Bersani". Lo ha detto il premier incaricato Enrico Letta parlando alla Camera.

19:15 M5S parteciperà alle consultazioni con Letta

Il M5S conferma che prenderà parte domani alle consultazioni del premier incaricato Enrico Letta. All'incontro andranno i capigruppo di Camera e Senato, Roberta Lombardi e Vito Crimi.

19:14 Incontro tra Letta e i vertici del Pd

E' durato quasi due ore un vertice alla Camera tra il premier incaricato Enrico Letta e i big del Pd. Alla riunione hanno partecipato Pier Luigi Bersani, Dario Franceschini, Massimo D'Alema e i capigruppo di Camera e Senato Roberto Speranza e Luigi Zanda.

19:13 Letta, domani incontro Gruppo Autonomie e Svp

Domani mattina il premier incaricato Enrico Letta incontrerà il gruppo delle autonomie al Senato, rappresentati da Vittorio Fravezzi e Riccardo Nencini. E' stata invitata anche la Svp. La delegazione sarà composta dal segretario del partito di raccolta dei sudtirolesi, Richard Theiner e dai due capigruppo, il sen. Karl Zeller e il deputato Daniel Alfreider.

18:47 Stucchi (Lega): decideremo dopo incontro con Letta

"Siamo soddisfatti che l'incarico sia stato affidato a Enrico Letta, anche perché questo significa che non è stato dato a Monti o Amato. Domani faremo le nostre proposte sui provvedimenti che il Nord si attende e vedremo che ci dirà. La Lega deciderà che fare dopo l'incontro". Giacomo Stucchi interviene così a proposito dell'ipotesi di fiducia del Carroccio a un eventuale governo Letta. "Bisogna essere pragmatici. La gente e le imprese attendono - aggiunge -. Pensiamo sia necessario un governo".

18:47 Fassino: "Letta ha spalle, testa e cuore per farcela"

"Una scelta che raccoglie la domanda di rinnovamento che viene dalla società italiana. Il compito è impegnativo, ma Enrico Letta ha spalle, testa e cuore per farcela". Lo afferma il sindaco di Torino, Piero Fassino, commentando la decisione del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, di affidare a Letta il compito di formare il nuovo governo.

17:40 Vendola: "Non siamo traditori"

"Solo chi è cinico fino all'indecenza può parlare di tradimento di Sel" rispetto all'alleanza con il Pd. E' quanto afferma Nichi Vendola su twitter. "E' vero che noi senza la coalizione 'Italia bene comune' non saremmo in Parlamento - aggiunge - ma nemmeno il Pd, senza di noi, avrebbe ottenuto quel risultato e quella mole copiosa di parlamentari". "Cari compagni del Pd - continua Vendola - prima si archivia questa polemica e meglio è per tutti".

15:30 Monti: "Letta consoliderà la credibilità dell'Italia"

Mario Monti, si è rallegrato con Enrico Letta e gli ha augurato "pronto e pieno successo nella formazione del nuovo governo". "Grazie all'articolata e significativa esperienza già maturata malgrado la giovane età in campo politico, culturale e sociale - sottolinea Monti - il presidente Letta saprà guidare efficacemente l'Italia nell'impegnativo percorso di riforme istituzionali ed economiche necessarie" e "riuscirà anche a consolidare la credibilità dell'Italia sul piano internazionale".

14:07 Grillo: si spartiscono ossa e poltrone II Repubblica

"A Roma si stanno dividendo le ossa e le poltrone della Seconda Repubblica. Nel frattempo l'economia non aspetta. Ogni minuto chiude un'impresa. Questo autunno potremmo raggiungere il punto di non ritorno". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog, in un intervento dedicato alle Piccole e medie imprese.

Ultimo aggiornamento 20:34