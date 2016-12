Consultazioni lampo, oggi l'incarico

Si va verso un governo del Presidente - Durante le consultazioni sono emerse le posizioni note dei partiti. Dal Pdl è giunta la richiesta di un governo "forte e duraturo" con un accordo politico tra i partiti che lo sostengono e un sì ad Amato; sulla stessa onda Scelta Civica, mentre resta complessa la posizione del Pd. La Direzione del partito, riunita a Roma pochi minuti prima della convocazione al Quirinale della delegazione del Pd, ha approvato a stragrande maggioranza il sì ad appoggiare il governo del Presidente, con propri uomini nella compagine governativa. Ma le quasi due ore di permanenza al Colle della delegazione, guidata da Enrico Letta e non dal dimissionario Pier Luigi Bersani, indica che il partito con più voti in Parlamento ha seri problemi.



Sel, Lega e M5S si chiamano fuori - Nonostante il governo non sia ancora nato, si delinea già l'opposizione. Ne fanno parte Sel e Lega, che si sono chiamati fuori. Una cosa che preoccupa Pd e Pdl che temono di ripetere lo schema del governo Monti, con le due rispettive estreme che cavalcano l'opposizione sociale. In tal senso non è chiaro se il "no" della Lega a Amato sia una scusa per tenersi fuori dal governo o sia il motivo reale di tale scelta. Contro ogni ipotesi di larghe intese anche i grillini. "Noi siamo l'unica opposizione, ma non saremo contrari per principio. Valuteremo caso per caso come si confà a una opposizione seria", ha detto la portavoce alla Camera, Roberta Lombardi. "Il nostro sarà un ruolo di opposizione seria e matura", ha confermato Vito Crimi.



Renzi fuori dai giochi, occhi puntati su Amato - Resta un'incognita la figura che dovrà guidare il governo delle larghe intese. Se nella notte sembrava concretizzarsi l'ipotesi di Matteo Renzi a capo dell'esecutivo, l'opzione è sfumata durante la Direzione del Pd. Matteo Orfini, della corrente dei giovani turchi, non ha lanciato il nome del sindaco di Firenze, a differenza di quanto aveva annunciato lunedì. "La mia candidatura non è mai stata sul tappeto", ha detto Renzi uscendo dalla sede del partito. E se anche l'ipotesi di Enrico Letta viene "smontata" proprio dal Pd, con le perplessità espresse da Rosy Bindi, il nome più accreditato sembra essere quello di Giuliano Amato.