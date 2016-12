foto Ansa

18:50

- "Siamo noi l'unica vera opposizione". Lo hanno affermato i capigruppo al Senato e alla Camera del Movimento 5 Stelle, Crimi e Lombardi, dopo le consultazioni con Giorgio Napolitano. "Il M5S non sarà contrario per principio ai provvedimenti che il governo varerà: valuterà caso per caso", hanno spiegato. "Il Capo dello Stato - hanno poi aggiunto -, ci ha assicurato che dimostrerà a tutto il Paese di essere una figura di garanzia, e non di parte".