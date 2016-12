Bersani conferma le sue dimissioni e rilancia le accuse: "Pd in stato di crisi"

foto LaPresse Correlati Governo, consultazioni lampo

18:14 - Il Pd ha approvato a larga maggioranza (7 i no e 14 astenuti, tra cui Rosy Bindi) il documento con cui il partito dà "pieno" sostegno al tentativo di Giorgio Napolitano di dare vita a un governo. Nel discorso alla direzione del partito, che ha preceduto la votazione, Pier Luigi Bersani ha confermato le proprie dimissioni da segretario del Pd: "Ho deciso di lasciare dopo la bocciatura delle candidature di Marini e Prodi da parte dei franchi tiratori".

"Molti dei nostri grandi elettori sono venuti meno a decisioni formali e collettive in un momento cruciale", ha detto Bersani. "Siamo stati - ha aggiunto - sull'orlo di una crisi gravissima e senza precedenti".



Problema di fondo - "Si può dire che le elezioni le abbiamo vinte o no ma alla prima prova non abbiamo retto e se non rimuoviamo il problema rischiamo di non reggere nelle prossime settimane e mesi. Insieme a difetti di anarchismo e di feudalizzazione si è palesato un problema grave di perdita di autonomia. Non si pensi che quanto successo sia episodio, c'è qualcosa di strutturale", è la severa analisi di Bersani.



Da Colombo cattivo esempio - Un partito è tale se è retto "da un principio d'ordine altrimenti diventa un nido del cuculo. Il principio d'ordine, ha spiegato Bersani, è "il principio di sovranità da dare alla comunità del partito. Senza di questo il partito è un autobus, un ascensore, un nido del cuculo". "La metafora - ha aggiunto - ce l'ha data Gherardo Colombo. Entro in uno spazio per mettere in luce la mia soggettività".



"Il partito c'è ancora" - "Il partito non è in abbandono, la direzione è operativa, i gruppi parlamentari anche, il vicesegretario e il tesoriere in pienezza di potere, ha spiegato Bersani durante la direzione del Pd, proponendo che al Colle per le consultazioni ci vada una delegazione formata dal vicesegretario Enrico Letta e dai capigruppo.



Letta: "Si a tentativo di Napolitano" - "Pieno sostegno al tentativo del presidente Napolitano di dar vita ad un governo, secondo le linee del discorso di insediamento pronunciato alle Camere". E' quanto afferma il documento che il vicesegretario del Pd, Enrico Letta, ha proposto alla Direzione. Il sostegno al tentativo di Napolitano deve avvenire, dice il documento, "mettendo a disposizione la propria forza parlamentare e le proprie personalità".



Franceschini: Rodotà? Non è la piazza che sceglie il presidente della Repubblica - ''Siamo davanti ad scelta per la democrazia. Non abbiamo scelto Rodotà non perché non è un uomo della sinistra ma perché in un sistema non presidenziale decide il Parlamento, non la piazza. Mille, 5000 persone che impongono al Parlamento un presidente non va bene neanche se è S. Francesco''. Così Dario Franceschini, in direzione, ripercorrendo le scelte sul Quirinale e difendendo Bersani che ''si è assunto colpe non sue a cominciare dai franchi tiratori''.



Marini: lasciate stare Grillo, seguite l'appello di Napolitano - ''Tu speri che Grillo con la sua strategia dica di sì al governo, abbiamo il dovere di raccogliere l'appello accorato di Napolitano e dare un governo al paese. Ci vuole un governo politico, l'esperienza tecnica è stata già fatta e forse si è usato il migliore ma si è fermato sulla spinta del cambiamento dell'economia, della ripresa. Serve un governo politico e dobbiamo impegnare i migliori dei nostri''. Così Franco Marini nel suo intervento in direzione.



Finocchiaro: Il Pd ci metta la faccia - Il Pd deve ''metterci la faccia'' nel governo che proporrà il presidente Napolitano, mettendo a disposizione proprie personalita', evitando un governo tecnico. Lo ha detto Anna Finocchiaro alla Direzione del Pd. Secondo Finocchiaro occorre ''partire dal dato di realta''' cioe' il risultato elettorale che ha dato tre forze di uguale peso. Visto che ''è sembrato abbastanza presto impossibile'' il governo con M5S, rimangono due alternative: ''o un ritorno alle elezioni o un governo con le forze disponibile su un programma chiaro'' basato sul programma scritto dai dieci Saggi.



Ranieri propone Renzi - L'indicazione di Matteo Renzi come premier da parte del Pd ''sarebbe una scelta coraggiosa che risponderebbe ad una domanda politica, un passo importante nella ricostruzione del rapporto tra politica e cittadini. Spero che a Renzi non manchi la consapevolezza della complessità dell'impresa ma d'altra parte il sostegno a Renzi anche da chi lo criticava è il segno che si può trovare un unita' vera e non strumentale''. Cosi' Umberto Ranieri, durante la direzione del Pd, propone la candidatura del sindaco di Firenze.