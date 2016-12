Pd e Pdl: "Ok a governo presidente"

Concluse ledel Capo dello Stato,, per trovare l'intesa per dare finalmente. Il presidente della Repubblica ha incontrato i rappresentanti dei partiti: nell'ordine Lega Nord, Scelta Civica, M5S, Pdl, la cui delegazione è stata guidata da Berlusconi, e Pd. Enrico Letta: "Concorreremo alla formazione del governo". Cresce la candidatura di Renzi a premier. Ma il sindaco di Firenze frena: "Improbabile".

20:21 Domani la scelta di Napolitano

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, darà domani l'incarico di governo. Lo ha detto Enrico Letta al termine della sua dichiarazione dopo l'incontro con il Capo dello Stato.

20:21 Pd: "Sì a governo del presidente"

"Abbiamo illustrato al presidente la disponibilità e la volontà del Pd di concorrere alla formazione di un governo, da formare sulla scia degli elementi indicati da Napolitano durante il suo discorso". Lo ha detto Enrico Letta, al termine del colloquio con il Capo dello Stato, sottolineando che domani Napolitano renderà note la sua decisione.

18:53 Berlusconi: sosterremo il candidato di Napolitano

''Aspettiamo che il presidente decida a chi affidare l'incarico poi, a quel punto, cercheremo di dare il maggior sostegno possibile a chi sarà incaricato''. Così Silvio Berlusconi, leader del Pdl, lasciando il Quirinale al termine delle consultazioni con Giorgio Napolitano.

18:52 Berlusconi: "Sì a un governo duraturo"

"Abbiamo confermato la nostra posizione manifestata tutte queste volte e cioè la necessità che ha il Paese, data la crisi in cui di trova, di un governo forte che possa prendere provvedimenti importanti che non sia di passaggio ma duraturo". Lo afferma il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, al termine del colloquio con il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

18:34 M5S: saremo all'opposizione

''Siamo noi l'unica opposizione in questo paese'' ma ''non saremo contrari per principio ai provvedimenti che il governo varerà: valuteremo caso per caso''. Così i capigruppo del M5S al termine delle consultazioni con il presidente Giorgio Napolitano.

18:27 Renzi: Pd non avanza nomi, segue Napolitano

''Non c'è nessuna ipotesi di candidatura che venga avanzata da noi, c'è una disponibilità da parte del centrosinistra ad aderire all'appello di Napolitano''. Lo ha detto Matteo Renzi, lasciando la direzione. ''Non tiriamo in mezzo Napolitano'' ha aggiunto ribadendo: ''La mia è la candidatura più sorprendente e meno probabile''.

17:39 Olivero (Sc): "Non abbiamo posto condizioni"

"Da parte nostra non sono state poste condizioni in quanto abbiamo perfettamente condiviso le posizioni illustrare ieri dal presidente della Repubblica alla Camera". Lo afferma Andrea Olivero, coordinatore politico di Scelta Civica, lasciando il Quirinale dopo le consultazioni con il capo dello Stato.

17:10 Maroni: "No a Monti e no ad Amato"

"Un governo a guida Giuliano Amato o Mario Monti non avrebbe il via libera della Lega". Lo afferma Roberto Maroni.

17:08 Maroni: "La Lega va all'opposizione"

"Siamo all'opposizione ma auspichiamo che nasca un governo a guida politica, che solo può dare risposte alle emergenze" del Paese. "Non siamo interessati a partecipare a questo governo". Così Roberto Maroni, segretario della Lega Nord, al termine delle consultazioni.

17:05 Lega: "Non faremo parte del governo"

Terminato l'incontro al Quirinale tra il presidente Napolitano e i delegati della Lega Nord. Al termine del colloquio Maroni ha fatto sapere che il suo movimento non farà parte del prossimo governo.

17:00 Monti: "Io ministro? Non so leggere il futuro"

"L'orizzonte di conoscibilità a mia disposizione copre il passato, il presente se va bene, ma non il futuro". Così Mario Monti ha risposto a una domanda su un suo possibile ruolo come ministro nel prossimo governo, sottolineando che la sua risposta "non è positiva, né negativa, né neutra per quanto riguarda il futuro".

16:37 Bersani: confermo dimissioni, situazione Pd gravissima

''Ho annunciato le mie dimissioni dopo la bocciatura delle candidature di Marini e Prodi da parte dei franchi tiratori, molti dei nostri grandi elettori sono venuti meno a decisioni formali e collettive in un momento cruciale. Siamo stati su orlo di crisi gravissima e senza precedenti''. Così Pier Luigi Bersani in direzione. Leggi il discorso del segretario dimissionario

16:32 Lega Nord da Napolitano

Roberto Maroni guida la delegazione della Lega Nord che e' salita al Quirinale per la ripresa pomeridiana delle consultazioni con il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Accompagnano il segretario, i presidente dei gruppi parlamentari di Senato e Camera, Massimo Bitonci e Giancarlo Giorgietti.

16:17 Renzi: io premier? Ipotesi non sul tappeto

''E' l'ipotesi più sorprendente e meno probabile, non credo sia sul tappeto''. Così Matteo Renzi, entrando alla direzione del Pd, sull'ipotesi che sia lui il candidato premier.

16:06 M5S va alle consultazioni

Il M5S andrà alle consultazioni al Quirinale con il presidente Giorgio Napolitano. Lo hanno stabilito i parlamentari al termine di una assemblea dove si contrapponeva diverse linee politiche: presentarsi con una propria propria o disertare le consultazioni in segno di dissenso con l'elezione di Napolitano.

