foto LaPresse

23:45

- "Martedì in direzione proporrò Matteo Renzi alla presidenza del Consiglio". Lo ha detto Matteo Orfini parlando a "Piazzapulita" su La7. "Mi piacerebbe - prosegue il giovane turco del Pd - sapere se Renzi se la senta di accettare una ipotesi del genere. Penso che la sua sarebbe una candidatura in grado di sfidare tutti sul terreno del governo. Come è noto, gli elettori del M5S apprezzano molto quello che dice Renzi, così come fanno quelli del Pdl".