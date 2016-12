foto Ansa Correlati Napolitano giura e bacchetta tutti 20:16 - "Il discorso più ineccepibile e straordinario che io abbia mai sentito in 20 anni". Queste le parole di Silvio Berlusconi, commentando il discorso di Giorgio Napolitano. Il leader del Pdl ha poi criticato aspramente i grillini e il loro comportamento in Aula: "Sono dei burattini che prendono ordini da uno squilibrato. "Sono analfabeti della democrazia", ha aggiunto. E, sulle priorità di un nuovo governo, precisa: "Napolitano ha toccato tutti i temi". - "Il discorso più ineccepibile e straordinario che io abbia mai sentito in 20 anni". Queste le parole di Silvio Berlusconi, commentando il discorso di Giorgio Napolitano. Il leader del Pdl ha poi criticato aspramente i grillini e il loro comportamento in Aula: "Sono dei burattini che prendono ordini da uno squilibrato. "Sono analfabeti della democrazia", ha aggiunto. E, sulle priorità di un nuovo governo, precisa: "Napolitano ha toccato tutti i temi".

Bersani: discorso eccezionale - ''Napolitano ha detto quel che doveva dire, con un discorso di una efficacia eccezionale''. Così Pier Luigi Bersani commenta il discorso di insediamento del presidente della Repubblica.



Franceschini: un gigante - ''Ha preso il timone, ha indicato la strada, ha dato qualche schiaffone salutare...Napolitano è un gigante, ora tutti devono rispondere o sì o no. Io rispondo si'''. Così Dario Franceschini dopo il discorso del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.



Leone (Pdl): Napolitano non fa sconti a nessuno - ''Un discorso di altissimo profilo istituzionale, senza infingimenti e senza fare sconti a nessuno. Con toni chiari e perentori Giorgio Napolitano ha messo il Parlamento di fronte ai propri compiti. Ora tutte le forze politiche e i partiti si prendano le proprie responsabilità. Il Paese ha bisogno di un Governo politico per uscire dalla grave crisi economico istituzionale''. Lo dichiara in una nota l'onorevole Antonio Leone, parlamentare del Pdl.



Nencini (Psi): fiero di averlo sostenuto - ''La politica sale in cattedra, con una orazione di altissimo profilo. Napolitano sarà di nuovo un ottimo Capo dello Stato. Siamo fieri di averlo sostenuto''. Lo dice Riccardo Nencini, segretario nazionale Psi.



Cacciari: partiti imperdonabili - ''Un discorso molto chiaro di fortissima denuncia della crisi delle forze politiche e dei partiti''. Così Massimo Cacciari ha commentato il discorso di insediamento del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. ''Un linguaggio di chiarezza encomiabile. Gli ha dato degli 'imperdonabili' e sono degli 'imperdonabili' - ha detto Cacciari.



Finocchiaro: serve governo politico - ''O si fa un governo del presidente che faccia dell'emergenza nazionale la sua ragione o si va a votare. Non ci sono alternative a questo e io personalmente sono per un governo politico, di eccellenze politiche capaci di rispondere al meglio possibile alle necessita' del paese''. E' la valutazione di Anna Finocchiaro dopo il discorso del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e in vista delle consultazioni per il governo.



Casini: governo subito o è il regno dei buffoni - ''Il Presidente della Repubblica è stato grande. Ha messo tutti davanti alle proprie responsabilità, ha chiesto di non perdere altro tempo. Ora chi è andato a chiedergli di rimanere , chi lo ha pressato per fare ciò che non voleva, ha il dovere morale di fare subito un governo. Altrimenti siamo nel regno dei buffoni''. Lo ha detto il leader dell'Udc Pier Ferdinando Casini, commentando il discorso del Presidente Giorgio Napolitano.



Della Vedova (Scelta Civica): opratiti facciano ciò che devono - ''Oggi in Parlamento il Presidente della Repubblica Napolitano ha dato prova di straordinario spirito repubblicano, di responsabilità politica e di realismo. Mi auguro che i partiti che l'hanno pregato di rimanere al Quirinale, tutti, nessuno escluso, sappiano dare analoga prova di impegno e serietà, rendendo possibile la formazione di un esecutivo forte e investito di una larga fiducia delle Camere''. Lo afferma in una nota il senatore di Scelta Civica, Benedetto Della Vedova.



M5S: contestiamo secondo mandato, non la persona - ''Al di là del discorso quello che il M5S contesta è secondo mandato non la persona di Napolitano''. Lo dice il vice capogruppo alla Camera del M5S Riccardo Nuti commentando, al termine del giuramento del Capo dello Stato, la decisione del M5S di non applaudire in nuovo Presidente.



Zaia: ora si facciano le riforme - ''Vorrei ringraziare il Presidente per aver riconosciuto pubblicamente che è stato l'appello dei governatori delle Regioni ad averlo convinto ad accettare un secondo incarico, e per le parole che ha voluto riservare agli enti territoriali identificandoli quelli maggiormente vicini ai cittadini'': lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia, della Lega Nord, dopo il discorso al Parlamento del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.



La Russa: bene napolitano ma no a governo - ''Anche se Fratelli d'Italia per coerenza con l'impegno esplicitamente e solennemente assunto con i suoi elettori ha gia' stabilito che non dara' la fiducia a nessun governo che si fondi su programmi e posizioni politiche inconciliabili, ritengo che il discorso del Presidente Napolitano sia di alto spessore morale e politico''. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del movimento Fratelli d'Italia-centrodestra nazionale.



Crimi e Lombardi: da Napolitano discorso non di garanzia - ''Quello del presidente Napolitano e' stato un discorso politico, in barba al ruolo di garanzia che un Capo dello Stato dovrebbe mantenere''. I capigruppo di Camera e Senato, Roberta Lombardi e Vito Crimi, commentano così il discorso di insediamento del Presidente della Repubblica. ''Non accettiamo lezioni sull'uso del Parlamento'', aggiungono.