foto Da video

17:56

- Nel Paese si è prodotto uno "stallo fatale" dovuto alla "sordità delle forze politiche". Lo ha sottolineato il Capo dello Stato Napolitano. "Se ci sarà ancora - ha avvertito - ne trarrò le conseguenze". "I risultati complessivi delle elezioni indicano tassativamente la necessità di intese tra forze diverse per far nascere un governo, non trascurando, la esigenza di intese più ampie per problemi di comune responsabilità istituzionale", ha ribadito.