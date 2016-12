foto Da video

17:25

- "La mancata riforma della legge elettorale resta imperdonabile". Lo ha detto il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, durante il giuramento in Aula. "La mancata revisione di quella legge ha prodotto una gara accanita per la conquista, sul filo del rasoio, di quell'abnorme premio, il cui vincitore ha finito per non riuscire a governare". Alla richiesta di riforme, "non si sono date soluzioni giuste: hanno prevalso calcoli di convenienza e tatticismi".