Il Friuli va al Pd: Serracchiani vince le Regionali

Con la totalità delle sezioni scrutinate, Debora Serracchiani si aggiudica il 39,39% delle preferenze, Tondo il 39,00% e Galluccio, del M5S, al 19,21%."Abbiamo fatto un grande lavoro nonostante Roma", ha detto Debora Serracchiani. "Sono molto contenta, abbiamo lavorato tanto, ci meritavamo l'occasione di poter governare la Regione". Poi l'annuncio: "Abbiamo già preparato l'articolato di una legge per tagliare i costi della politica, l'obiettivo è riconquistare credibilità da parte dei cittadini".La neo eletta si è detta "pronta a lavorare con tutti", aprendo un dialogo con le opposizioni. "Da quando mi sono candidata nel luglio 2012 - ha detto ai giornalisti - ho affermato che serviva uno sforzo collettivo e che c'era la possibilità per tanti di mettersi in gioco. Sono pronta a fare questo lavoro sulle competenze, sul lavoro di tutti. La nostra è una Regione in difficoltà - ha concluso - e sono chiamati a fare un lavoro enorme".Debora Serracchiani ha una carriera da democratica che parte dai circoli per arrivare all'Europarlamento e ora alla presidenza della Regione. Avvocato del lavoro, 42 anni, nata a Roma e residente da molti anni a Udine. In pochi giorni, dopo un discorso pronunciato all'assemblea dei circoli del Pd nel 2009 e condiviso migliaia di volte online, viene candidata al Parlamento Europeo in nome del rinnovamento del Pd. Alle europee del 2009 prende più voti di Berlusconi, e nello stesso anno diventa segretaria del Pd del Friuli Venezia Giulia. Sempre concentrata ad aumentare il consenso e il rapporto con la base, nel 2012 rifiuta la candidatura al Parlamento e si candida alla guida della Regione.Nella sua campagna elettorale, con lo slogan "Torniamo a essere speciali", la Serracchiani è stata affiancata da Matteo Renzi. E proprio il sindaco di Firenze è stato tra i primi a congratularsi con lei. "Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Debora Serracchiani per la vittoria in Friuli Venezia Giulia", è invece la nota diffusa dal Pd nazionale. "A lei, al Pd e alla coalizione di centrosinistra vanno i complimenti per l'importante risultato ottenuto in questo delicato momento".Il Partito democratico si piazza primo tra le liste alle elezioni del Friuli Venezia Giulia con più del 26%, ma la prima coalizione risulta essere quella di centrodestra. Il dato - secondo il Servizio elettorale della Regione - è relativo a 1.358 delle 1.374 sezioni scrutinate. Il Pd raggiunge il 26,81%, seguito dal Pdl al 20,04% e dal M5S al 13,77%. Tra le coalizioni, invece, il centrodestra, che include anche l'Udc, raggiunge complessivamente il 45,17%, mentre il centrosinistra è al 38,99%.L'affluenza definitiva alle urne è stata del 50,51%, in forte calo rispetto alle precedenti elezioni che fu del 72,33%. Nel 2008, però, si votò sia per le regionali che per le politiche, dunque con l'Election Day. Due mesi fa, invece, in occasione delle elezioni politiche, l'affluenza per i voti della Camera è stata del 77,19%. Nella circoscrizione di Trieste hanno votato 97.369 (45,86%), in quella di Gorizia 63.089 (52,61%), in quella di Udine, dove si votava anche per il Comune di Udine e la Provincia, 218.029 (53,46%), a Tolmezzo 38.327 (46,67%), a Pordenone 138.496 (49,99%).Secondo i dati del Servizio elettorale della Regione, ci sono state 10.904 schede nulle e 5.190 schede bianche. Alle regionali del 2008 erano state 18.313 e le bianche 11.245.