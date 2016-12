foto LaPresse

15:00

- "Scissione nel Pd? Non credo, ma non ne ho idea". Lo dice Massimo D'Alema in un'intervista rilasciata a Piazzapulita. "Nessuna mia regia su affossamento di Romano Prodi, denuncerò i calunniatori", ha aggiunto. Se mai l'affossamento è stato "di chi lo ha candidato in modo francamente assurdo".