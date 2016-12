Grillo: con Napolitano la Repubblica è morta

foto Blog ufficiale Correlati Grillo: "Non un golpe, ma un golpettino"

Napolitano bis

Governo, via al toto ministri 11:56 - Con la rielezione di Giorgio Napolitano, "la Repubblica, quella che si dice democratica e fondata sul lavoro, ieri è morta" e "ti viene lo sconforto". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog in un post intitolato "Blue Sunday". "Coloro che oggi sono designati al comando della Nazione - prosegue il leader 5 Stelle - sono i responsabili della sua distruzione. Per dignità dovrebbero andarsene. Chi sbaglia paga. E chi persevera paga doppiamente".

Il pianto di Franco Baresi dopo la sconfitta ai rigori di Italia-Brasile nel 1994 ed ""Emozioni" di Lucio Battisti sono i riferimenti che Beppe Grillo nel post usa per descrivere il suo stato d'animo dopo la rielezione di Napolitano.



Il piano b - "Uno tra Amato, D'Alema o Marini avrebbe dovuto essere l'eletto. Rodotà ha rovinato i giochi. Ed ecco il piano B - scrive Grillo - con il rientro di Napolitano che fino al giorno prima aveva strenuamente affermato che non si sarebbe ricandidato. E di notte, in poche ore (minuti?) si è deciso (ratificato?) il presidente della Repubblica e la squadra di governo. Chiamala, se vuoi, democrazia".



"L'Italia ha perso e non so perché - prosegue Grillo - mi viene in mente il pianto disperato di Baresi dopo la finale persa ai rigori con il Brasile nel 1994". "Il Movimento 5 Stelle è diventato l'unica opposizione, l'unico possibile cambiamento. Il Partito Unico si è mostrato nella sua vera luce. Noi o loro, ora la scelta è semplice. Coloro che oggi sono designati al comando della Nazione sono i responsabili della sua distruzione. Governano da vent'anni. Entro alcuni mesi l'economia presenterà il conto finale e sarà amarissimo. Dopo, però, ci aspetta una nuova Italia", conclude Grillo.