Dossier segreti trovati a casa Scajola

- Ci sono atti relativi a un procedimanto contro Berlusconi, carte provenienti dal Viminale, dossier riservati dei servizi segreti e un'informativa sul consumo di cocaina di un avversario politico. Tutti documenti trovati a Imperia nella casa e nell'ufficio di Claudio Scajola, ex Ministro dell'Interno e ex presidente del Copasir, durante la perquisizione nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato per abuso edilizio e finanziamento illecito dei partiti.

A diffondere la notizia è il Secolo XIX che ricorda come Scajola dovrà ora rispondere di ricettazione in un procedimento parallelo, visto che gli inquirenti non sono ancora in grado di dimostrare come si sia procurato i dossier.

Nello specifico risulta essere stata sequestrata un'annotazione di polizia giudiziaria dei carabinieri di Imperia che doveva trovarsi negli archivi del comando provinciale e che, scrive il pubblico ministero, Scajola "non aveva alcun titolo legittimo alla detenzione". Nella nota, che risale al 1998, i carabinieri informavano la Procura che Eugenio Minasso, all'epoca leader provinciale di Alleanza Nazionale, oggi vicecoordinatore regionale del Pdl e nemico dello stesso Scajola, era un assiduo consumatore di cocaina.