foto Ansa

21:17

- Governare l'Italia "non è facile... quasi impossibile". Lo afferma il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, in un'intervista al Financial Times. E' necessario, secondo il leader degli industriali, formare una coalizione di governo o il rischio è condannare il Paese a una prolungata recessione economica. "Rischiamo di passare 100 giorni dalle elezioni senza un'amministrazione e questo non è buono", ha aggiunto.