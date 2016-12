Corteo M5S al Colosseo ma Grillo non c'è

foto Ansa Correlati Grillo: "Arrendetevi!", poi se ne va

Grillo: "Non golpe, ma golpettino"

Roma, manifestanti M5S in piazza: "Andiamo al Quirinale" 19:55 - E' arrivato al Colosseo il corteo degli attivisti del movimento Cinque stelle, partito da piazza SS Apostoli al grido di ''Rodota' Rodota'''. Dopo aver attraversato via dei Fori Imperiali intonando l'inno di Mameli e cantando slogan contro Napolitano, i manifestanti si sono raccolti nel piazzale antistante. Qui il capogruppo M5S al senato, Vito Crimi, ha invitato la folla a disperdersi nelle strade vicine dividendo il corteo. - E' arrivato al Colosseo il corteo degli attivisti del movimento Cinque stelle, partito da piazza SS Apostoli al grido di ''Rodota' Rodota'''. Dopo aver attraversato via dei Fori Imperiali intonando l'inno di Mameli e cantando slogan contro Napolitano, i manifestanti si sono raccolti nel piazzale antistante. Qui il capogruppo M5S al senato, Vito Crimi, ha invitato la folla a disperdersi nelle strade vicine dividendo il corteo.

Manifestazione partita da piazza Ss Apostoli - L'impegno nella campagna elettorale in Friuli non ha consentito agli M5S di tenere un comizio vero e proprio in piazza Ss Apostoli a Roma. Così, senza un palco, tra la calca della folla i leader non sanno come farsi ascoltare. Il capogruppo al Senato, Crimi, ha individuato un balcone al primo piano di un palazzo. Ma è la sede di un'agenzia stampa che ha negato l'accesso.



Lo show di Grillo: non riesce ad entrare nella piazza e sale sull'auto - Per la troppa folla, Beppe Grillo non è riuscito a entrare in piazza Santissimi Apostoli. Così, è salito sul tettuccio della sua auto, a ridosso della piazza, ha salutato dicendo "arrendetevi" e poi se n'è andato in auto. "Beppe torna in piazza", gli hanno gridato dietro alcuni attivisti. Alcuni manifestanti hanno attaccato i giornalisti per non aver consentito loro di poter incontrare il loro leader con la loro presenza. La folla si è riversata poi verso piazza Venezia, dove il traffico è stato temporaneamente rallentato.



Crimi: "Grillo respinto da muro umano" - "Beppe ha cercato di venire ma è stato respinto da un muro di persone. A questo punto non è sicuro che possa ritornare", ha dichiarato alla piazza Vito Crimi dopo aver trovato un megafono.



Manifestanti gridano: "Andiamo al Quirinale" - "Al Quirinale, andiamo al Quirinale". Questo il coro che si è alzato dalla folla di attivisti del Movimento 5 Stelle riuniti nel primo pomeriggio di oggi a piazza Santissimi Apostoli, nel cuore di Roma.