foto Ansa

13:49

- Per Beppe Grillo "la forma di politica attraverso i partiti è finita. Noi la delega ce la prendiamo, la prima delega ce l'hai tu, come cittadino", aggiunge il leader M5S. Poi si rivolge ai giovani del Pd: "Anche loro sono stati traditi". Grillo insiste sulle urgenze del Paese che "non puo' aspettare un anno". "Andiamo in Parlamento e facciamo subito alcune cose. Primo abolire la legge elettorale. Poi reddito di cittadinanza".