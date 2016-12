foto Ansa

13:25

- Beppe Grillo chiarisce la sua posizione, dopo lo scontento del suo popolo per la rielezione di Giorgio Napolitano al Quirinale. "Ieri sera potevo venire in piazza, non ho paura, ma avevo paura che la mia presenza potesse favorire la violenza. Io non voglio entrare in questi giri", afferma il leader M5S. "Sto calmando gli animi. C'è gente che mi dice andiamo a Roma, o fucile o niente. Dovreste ringraziarci perché teniamo calma la gente", conclude.