Grillo: "Non un golpe, ma un golpettino"

"Rodotà sarebbe stato un Presidente che garantisce tutti gli italiani, di destra e di sinistra - ha spiegato Grillo, protagonista di un lungo "monologo" prima di rispondere ai giornalisti -invece serve un Presidente che garantisce il culo giudiziario a Berlusconi e a salvare il Mps. Ieri l'applauso dopo l'elezione di Napolitano era verso di loro, era un applauso di scherno verso di noi per dire: "non ce l'avete fatta. E poi sono usciti tutti, con le loro auto blu".



"Siamo seduti su polveriera, non voglio favorire violenza" - Sull'uscita del "golpe", che tanto ha fatto discutere nella serata di sabato, Grillo ha voluto sottolineare come avrebbe "potuto venire in piazza, non ho paura, ma avevo paura che la mia presenza potesse favorire "la violenza. Io non voglio entrare in questi giri. Non facciamo una calata a Roma. Andiamo per incontrarci e manifestare, non per fare cose violente. Sono d'accordo con Rodotà". Poi, "sto calmando gli animi. C'è gente che mi dice andiamo a Roma, o fucile o niente. Dovreste ringraziarci perché teniamo calma la gente", ha detto ancora. Grillo ha annunciato che starà calmo, che non dirà più parolacce. Poi, "Temo ci sarà una sollevazione popolare in questo Paese. Siamo seduti su una polveriera", ha anche pronosticato.



"Ieri era il momento di cambiare" - "C'è stato un momento di cambiare ieri - ha continuato il leader Cinquestelle -. Ma la gente non ha risposto. Ci sono 9 milioni di persone che hanno paura, che galleggiano sulla crisi. Ma fino a quando crederanno a quello che dice 'vi ridò l'Imu'? La nostra Imu èandata a coprire il buco del Monte dei Paschi, di cui non parla più nessuno, parlano dei nostri rimborsi da 200 euro".



Napolitano avvilito e stanco - "Quando sono andato a trovare Napolitano ho visto un signore avvilito e stanco. Vi dico con franchezza cosa ci siamo detti, gli abbiamo chiesto la fiducia e ci ha detto che non avevamo i numeri. Nella notte invece sono saliti quei quattro e gli hanno detto: qui salta il sistema dei partiti e non ce lo possiamo permettere. Hanno barattato la democrazia con un anno di tempo. Ma è solo questione di tempo, non di "grilli". Gli resta un anno. I nostri militanti devono solo aspettare". E inoltre, per Grillo, i partiti "se faranno un governo non funzionerà. Se il programma sarà l'agenda Monti, non funzionerà. Voglio vedere i dieci saggi diventati ministri quando andranno in Parlamento e diranno i rimborsi elettorali ce li teniamo. Faranno la ola!"



"La forma politica dei partiti è finita" - Per Grillo poi "la forma di politica attraverso i partiti è finita. Noi la delega ce la prendiamo, la prima delega ce l'hai tu, come cittadino", ha aggiunto il leader M5S. Poi si rivolge ai giovani del Pd: "Anche loro sono stati traditi". Grillo ha insistito anche sulle urgenze del Paese che "non puo' aspettare un anno". "Andiamo in Parlamento e facciamo subito alcune cose. Primo abolire la legge elettorale. Poi reddito di cittadinanza. Via i doppi incarichi, via le Province e i rimborsi. Fuori dall'Afghanistan, basta con la Tav che tanto non la faranno mai". Poco dopo, Vito Crimi, capogruppo del M5S al Senato, ha spiegato che il movimento vuole una riforma della legge elettorale con l'introduzione delle preferenze, del limite dei mandati e l'abolizione dei finanziamenti.



"Andremo all'opposizione" - "Se ci metteranno in un angolo, resteremo in un angolo. Ci metteremo all'opposizione e voteremo le cose giuste se sono nel nostro programma", ha anche annunciato il leader M5S. "Adesso avremo un po' di stop. Saremo all'opposizione. Saremo vigili, saremo i disinfettanti dei cittadini", ha concluso Beppe Grillo.