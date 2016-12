Friuli Venezia Giulia, affluenza in netto calo

foto Ansa 10:22 - L'affluenza alle urne rilevata alle 22 di domenica per le elezioni regionali nel Friuli Venezia Giulia è stata del 35,14%. Lo rende noto il Servizio elettorale regionale. Il dato è in forte calo rispetto a quello omogeneo del 2008. I votanti sono stati 386.261 su 1.099.334 aventi diritto. Nel 2008 l'affluenza fu del 55,20%. Nella circoscrizione di Udine la percentuale dei votanti è stata del 37,05%, a Gorizia del 35,43%, a Trieste del 31,58%. - L'affluenza alle urne rilevata alle 22 di domenica per le elezioni regionali nel Friuli Venezia Giulia è stata del 35,14%. Lo rende noto il Servizio elettorale regionale. Il dato è in forte calo rispetto a quello omogeneo del 2008. I votanti sono stati 386.261 su 1.099.334 aventi diritto. Nel 2008 l'affluenza fu del 55,20%. Nella circoscrizione di Udine la percentuale dei votanti è stata del 37,05%, a Gorizia del 35,43%, a Trieste del 31,58%.

Debora Serracchiani contro Grillo - "Grillo ha riaperto platealmente la campagna elettorale, proprio mentre i cittadini stanno esprimendo il loro voto". Lo ha detto la candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, sulla affermazioni del leader del M5S secondo cui "il Friuli sarà forse la prima regione a cinque stelle". "Sono preoccupata per questo modo di concepire il rispetto delle regole", ha aggiunto.



Prima "verifica" dopo lo stallo politico nazionale - Le elezioni regionali in FVG rappresentano la prima "verifica", dopo lo stallo della politica nazionale. Urne aperte anche per l'elezione del sindaco in 13 comuni e a Udine per il presidente della Provincia. I candidati alla Regione sono Renzo Tondo (cd), Debora Serracchiani (cs), Saverio Galluccio (M5S) e Franco Bandelli (lista civica "Un'altra regione").



Urne aperte anche lunedì - Oltre alla giornata di domenica, lunedì si vota dalle 7.00 alle 15.00. Sono 1.099.336 gli aventi diritto al voto, di cui 528.823 maschi e 570.513 femmine. Per circoscrizione elettorale gli elettori risultano 212.338 a Trieste; 119.924 a Gorizia; 407.875 a Udine; 82.132 a Tolmezzo; 277.067 a Pordenone. I cittadini del Friuli Venezia Giulia sono chiamati alle urne anche per l'elezione del presidente e del Consiglio della Provincia di Udine e di 13 Amministrazioni comunali, tra le quali Udine.