foto Ansa

08:27

- Continua la mobilitazione del M5S dopo la rielezione di Giorgio Napolitano. I grillini, dopo la protesta nella tarda serata di ieri davanti a Montecitorio, hanno rilanciato per oggi pomeriggio una nuova manifestazione. Appuntamento fissato alle 15 in piazza Ss. Apostoli, "per dire no a questa pagina nera della democrazia e per dire sì a una politica dei e per i cittadini" scrive sulla sua pagina Fb il capogruppo M5S al Senato, Vito Crimi.