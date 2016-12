foto Ansa

- "Grato per la fiducia che il Parlamento mi ha dato". Lo ha detto Giorgio Napolitano dopo essere stato rieletto come presidente della Repubblica. "E' una prova difficile in un momento cruciale", ha aggiunto. "In questa fase difficile per il Paese tutti onorino i loro doveri con l'obiettivo di rafforzare le istituzioni repubblicane", ha ribadito.