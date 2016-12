foto Ap/Lapresse

17:01

- "No a un governo Amato. La Lega vuole un governo politico, che duri per l'intera legislatura e che dialoghi con le Regioni per risolvere i problemi del territorio e si basi sul lavoro dei 10 saggi". Così il segretario della Lega, Roberto Maroni, a Montecitorio dopo che è stata avanzata l'ipotesi, come contropartita alla disponibilità di Napolitano per un secondo mandato, di un governo di larghe intese guidato da Giuliano Amato.