foto Ansa

12:23

- "Non mi pare che esista una candidatura Napolitano. Il presidente l'ha esclusa con nettezza. Non parliamo di cose che non esistono". Lo ha detto Nichi Vendola, ribadendo il suo impegno per Stefano Rodotà. "Chiediamo a ciascun singolo elettore del Pd di convergere sulla figura luminosa di Stefano Rodotà per allontanare la puzza di quella cattiva politica che è stata mostrata anche oggi", ha quindi aggiunto il leader di Sel.