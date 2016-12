Colle, Berlusconi: nome condiviso o non votiamo

foto LaPresse Correlati La giornata di venerdì in tempo reale

Flop Prodi, Bersani tradito 00:59 - "Se ci sarà un candidato idoneo per un governo condiviso daremo il nostro voto, altrimenti faremo come oggi e non parteciperemo alla votazione". Così il leader del Pdl, Silvio Berlusconi. Il voto di oggi su Prodi, aggiunge, è stato "non democratico e non accettabile". "Voteremo qualsiasi candidato al Colle ci presentassero che possa poi portare - spiega Berlusconi - alla possibilità di un governo condiviso con il Pd". - "Se ci sarà un candidato idoneo per un governo condiviso daremo il nostro voto, altrimenti faremo come oggi e non parteciperemo alla votazione". Così il leader del Pdl, Silvio Berlusconi. Il voto di oggi su Prodi, aggiunge, è stato "non democratico e non accettabile". "Voteremo qualsiasi candidato al Colle ci presentassero che possa poi portare - spiega Berlusconi - alla possibilità di un governo condiviso con il Pd".

"Bisogna cambiare l'assetto istituzionale, altrimenti non salveremo il Paese da un destino terribile come quello che ci sta arrivando addosso e dal declino precipitevole che subiremo nel giro di qualche mese". Così Berlusconi parlando ad una cena elettorale per Gianni Alemanno esprime la convinzione che all'Italia serva un "governo vero".



"Sondaggi a nostro favore" - "I sondaggi ci danno cinque punti avanti alla sinistra: se ci fossero le elezioni vinceremmo noi. Gli italiani devono cambiare testa, iniziare a ragionare e dare il 51% alla nostra forza politica perché noi possiamo poi cambiare la Costituzione".



Berlusconi ribadisce la convinzione che l'Italia "non è governabile perché il presidente del Consiglio non ha poteri. Poi, guardando ai prossimi appuntamenti elettorali, promette ai suoi elettori: "Ricomincerò ad andare in tv e nelle piazze. Alle scorse elezioni mi è stato impedito dai carabinieri perché non potevano garantire la mia incolumità, ma la prossima volta ci andrò".



"Il presidente della Repubblica deve essere eletto direttamente dai cittadini italiani e non, come in questi giorni, dalle segreterie dei partiti con i loro sporchi giochi".



"Con Prodi ci hanno dichiarato guerra" - "Prodi era il nostro nemico più evidente ed era dunque ideale per dichiararci guerra continuativa". Così Berlusconi. "Avevamo sperato - racconta - che il Pd volesse condividere con noi la responsabilità del governo. Avevamo accettato il nome di Marini, un sindacalista, persona seria che stimo. Ma il solo fatto che ci fosse questo accordo ha fatto rivoltare la pancia profonda del Pd, che ha cambiato totalmente atteggiamento e dalla condivisione è passato a una politica di lotta".