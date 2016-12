foto LaPresse

21:46

- Matteo Renzi prende le distanze dall'affossamento di Romano Prodi nella corsa al Quirinale. "Per tutto il giorno sono stato accusato su Facebook di sostenere una candidatura, quella di Romano Prodi. Ora l'accusa è opposta: aver complottato contro la candidatura Prodi. Se non ci fosse di mezzo l'Italia sarebbe da ridere - scrive il sindaco di Firenze - . Io le cose le dico in faccia, sempre. I doppiogiochisti non mi piacciono".