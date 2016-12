foto LaPresse

15:29

- Silvio Berlusconi attacca il Partito democratico che, nella corsa al Quirinale, ha accantonato la candidatura di Marini "violando la parola data". "Noi siamo qui per ostacolare la sinistra - ha detto il leader del Pdl alla riunione dei gruppi del partito in corso alla Camera -, difenderemo la nostra Costituzione, la nostra libertà, la nostra democrazia". Il Pdl, come la Lega, ha deciso che non voterà al quarto scrutinio.