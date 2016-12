foto Ansa

- Appello dei grillini al Partito democratico, dopo la terza fumata nera nell'elezione per il Capo dello Stato. Se il Pd voterà Rodotà per il Colle, hanno detto i portavoci del Movimento 5 Stelle a Camera e Senato, Lombardi e Crimi, "si apriranno praterie" per il governo. "E' il presidente dei cittadini e non dei partiti", hanno spiegato, per cui qualunque nome indicherà Rodotà per formare un nuovo esecutivo, una volta presidente, "a noi andrà bene".