Romano Prodi non raggiunge il quorum per l'elezione al Colle e ritira la sua candidatura. Sono 395 i voti che ha ottenuto nella quarta votazione. 78 preferenze sono andate a Anna Maria Cancellieri, 213 a Stefano Rodotà e 15 a Massimo D'Alema. Il Pdl e la Lega non hanno partecipato al voto. Rosy Bindi si dimette dall'Assemblea del Pd. Bersani: mie dimissioni dopo il voto: "Noi da soli il presidente della Repubblica non lo facciamo".

23:06 Berlusconi: con Prodi ci hanno dichiarato guerra

"Prodi era il nostro nemico più evidente ed era dunque ideale per dichiararci guerra continuativa". Così Silvio Berlusconi. "Avevamo sperato - racconta - che il Pd volesse condividere con noi la responsabilità del governo. Avevamo accettato il nome di Marini, un sindacalista, persona seria che stimo. Ma il solo fatto che ci fosse questo accordo ha fatto rivoltare la pancia profonda del Pd, che ha cambiato totalmente atteggiamento e dalla condivisione è passato a una politica di lotta".

22:47 Berlusconi: senza accordo non votiamo

"Se domani ci sarà un candidato idoneo per un governo condiviso daremo il nostro voto, altrimenti faremo come oggi e non parteciperemo alla votazione". Così Silvio Berlusconi parlando ad una cena elettorale. Il voto di oggi, aggiunge, è stato "non democratico e non accettabile".

22:46 Bersani: non accetto bocciatura Prodi

"Non riesco proprio ad accettare la bocciatura di Romano Prodi". Così Pier Luigi Bersani, all'assemblea dei parlamentari del Pd, riferendosi all'ultimo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica.

22:42 Berlusconi: sì a tutti i nomi condivisi

"Sì a tutti i nomi condivisi che possano portare a un governo col Pd". Lo ha detto il leader del Pdl, Silvio Berlusconi.

22:42 Bersani: uno su quattro del Pd ha tradito

"Fra di noi uno su quattro ha tradito". Lo ha detto Pier Luigi Bersani all'assemblea dei parlamentari del Pd, riferendosi all'ultimo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica. "Ci sono pulsioni - ha aggiunto Bersani - a distruggere il Pd".

22:36 Bersani: contatti con altre forze politiche

"Nella situazione che si è creata bisogna riprendere contatti con altre forze politiche per impostare la soluzione" per l'elezione del presidente della Repubblica. Lo ha detto Pierluigi Bersani all'assemblea dei gruppi parlamentari.

22:35 Bersani: domani scheda bianca

"Allo scrutinio di domani mattina per l'elezione del presidente della Repubblica, il Pd voterà scheda bianca". Lo ha detto il segretario del partito, Pier Luigi Bersani, all'assemblea dei gruppi parlamentari del Pd.

22:11 Bersani: "Dimissioni dopo voto al Colle"

Pierluigi Bersani si dimetterà da segretario del Pd dopo l'elezione del Presidente della Repubblica. L'annuncio è stato fatto ai grandi elettori del partito.

22:01 Berlusconi lascia Palazzo Chigi

Silvio Berlusconi ha appena lasciato Palazzo Chigi dove ha incontrato Mario Monti. L'incontro è durato poco meno di un'ora.

21:37 Renzi: "Complotto contro Prodi? Ridicolo"

"Per tutto il giorno sono stato accusato su Facebook di sostenere una candidatura, quella di Romano Prodi. Ora l'accusa è opposta: aver complottato contro la candidatura Prodi. Se non ci fosse di mezzo l'Italia sarebbe da ridere". Così in un post di Matteo Renzi. "Io le cose le dico in faccia, sempre. I doppiogiochisti non mi piacciono".

21:13 Berlusconi incontra Monti

Silvio Berlusconi è appena giunto a Palazzo Chigi insieme con i capigruppo del Pdl per incontrare Mario Monti. L'incontro servirà per fare il punto su una possibile convergenza del Pdl sul nome di Anna Maria Cancellieri come candidato al Colle, proposta avanzata da Scelta Civica.(

21:02 Grillo: spariti 5 partiti in pochi mesi

"Abbiamo mandato a casa 5 partiti in due mesi, sono spariti, Udc, Fli e Di Pietro, fra poco si rompe anche il Pd e poi seguirà il Pdl". Lo ha detto Beppe Grillo. "Dobbiamo aprire il parlamento, mandare a casa questa gentaglia. Le prime cose fare - ha concluso - sono l'introduzione del reddito di cittadinanza e gli aiuti alle Pmi".

20:57 Prodi: chi mi ha portato qui ha le sue responsabilità

Nell'annunciare il ritiro dalla corsa per il Quirinale, Romano Prodi si rivolge duramente con chi lo ha prima candidato per poi non garantire le condizioni di una sua elezione e in una nota sottolinea: "Chi mi ha portato a questa decisione deve farsi carico delle sue responsabilità".

20:56 Grillo: "Saranno obbligati a votare Rodotà"

"Rodotà sarà il candidato giusto, e saranno obbligati a votarlo". Lo ha detto il leader di M5S, Beppe Grillo, parlando in collegamento telefonico ai simpatizzanti del movimento riuniti a Treviso. "Se propongono Amato o D'Alema - ha concluso - siamo al suicidio politico". "Ho potuto conoscere Rodotà - ha aggiunto - ed è una persona straordinaria di grande entusiasmo".

20:50 Prodi ritira la sua candidatura

Romano Prodi ritira la sua candidatura al Quirinale. "Mi è stato offerto un compito che molto mi onorava anche se non faceva parte dei programmi della mia vita. Ringrazio coloro che mi hanno ritenuto degno di questo incarico. Il risultato del voto e la dinamica che è alle sue spalle - spiega Prodi - mi inducono a ritenere che non ci siano più le condizioni". L'ex premier oggi non ha raggiunto il quorum per l'elezione al Colle.

Ultimo aggiornamento 23:06