foto Ansa

16:31

- "Il Pd comunica che voterà scheda bianca alla seconda e alla terza votazione. Ne prendiamo atto e invitiamo tutti a impegnare questo tempo per individuare la soluzione più idonea per eleggere il Capo dello Stato alla quarta votazione". Lo afferma il segretario del Pdl, Angelino Alfano, sottolineando come "Franco Marini, pur non raggiungendo il quorum dei due terzi, ha comunque superato la maggioranza degli aventi diritto al voto".