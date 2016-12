Per il 2013 il Colle ci costa 228 milioni di euro Tra arredi, biancheria, regali, eventi e bollette

- In attesa di conoscere chi sarà il successore di Giorgio Napolitano, Tgcom24 ha letto ilpubblicato dal Quirinale per il 2013. Per l'anno in corso la spesa complessiva attesa è di. Tali uscite verranno per la maggior parte coperte dallo Stato con. La differenza di 15 milioni, invece, sarà pagata con entrate del Colle e con le eccedenze delle gestioni precedenti.

Residenze e trasferte - Le bollette arrivano anche nelle tre residenze presidenziali: Quirinale, tenuta di Castelporziano e Villa Rosebery. Per questi tre palazzi, le utenze di acqua, gas, luce, canoni tv costano in tutto 3 milioni di euro; la telefonia 250mila euro; i "francobolli" e le spese postali in genere 160mila euro. Le manutenzioni ordinarie ammontano a 5,3 milioni di euro, mentre i servizi di pulizia e igiene 1,3 milioni. La gestione di flora e fauna a Castelporziano vale 20mila euro a cui vanno sommati i 300mila della valorizzazione e tutela ambientale.

Arredi - Per i beni immobiliari e durevoli sono stati messi in conto 5,4 milioni di euro che vanno a coprire investimenti diversi: gli interventi strutturali sugli immobili e gli impianti ( 2,6 milioni), l'acquisto e la manutenzione di arredi (500mila euro), mezzi di trasporto (171mila euro), hardware (1,2 milioni), software (mezzo miliardo).

Lavoratori - I 1720 dipendenti del Colle costano 211 milioni di euro (tra personale di ruolo e personale in quiescenza). Per gli assunti vengono spesi anche ulteriori 260mila euro sotto la voce "Reclutamento e formazione".

Beneficienza e regali - Le relazioni esterne e il cerimonale fanno sborsare all'inquilino del Colle 1 milardo di euro. Di questa somma complessiva, 167mila euro vanno via in doni, onorificienze e commemorazioni. I beni alimentari assorbono 423mila euro, mentre i viaggi del Capo dello Stato costano 280mila euro. Gli eventi culturali e artistici valgono 81mila euro, mentre la manutenzione dei beni artistici 210mila euro. Nel bilancio del Quirinale compare anche la voce "Contributi e interventi sociali": la beneficienza vera e propria incide per mezzo miliardo, il sostegno ad attività culturali e sportive esterne per 403mila euro, le attività organizzate all'interno del Colle ne valgono 100mila.

Toner e altre forniture - Le forniture di "beni e materiali di consumo" incidono in tutto per 1,4 milioni che comprendono voci curiose: 470mila euro per la biancheria e gli abiti da lavoro, 255mila euro di cancelleria, 105mila euro in detersivi e altri materiali di pulizia, 19mila euro in materiale sanitario come la carta igienica, 200mila euro in benzina e olio per le auto che costano altri 660mila euro.

Eventi e comunicazione - 140mila gli euro a copertura delle varie iniziative di comunicazione finanziate dal Colle. 220mila gli euro per studi e richerche, 561mila gli euro per agenzie, abbonamenti a giornali e banche dati. Quasi un miliardo l'investimento per il "patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico".

Cosa succede all'estero - Il Quirinale costa cinque volte più di Buckingham Palace (42 milioni di euro) e quasi il doppio della Casa Bianca (136 milioni di euro). Anche Parigi e Berlino sono più parsimoniosi rispetto a noi italiani quando di parla di appannaggi presidenziali: l'Eliseo spende 103 milioni l'anno mentre la Cancelleria tedesca "soltanto" 28 milioni. Nella nota che accompagna il bilancio, il Colle precisa che la dotazione di 228 milioni di euro è rimasta invariata dal 2010 ed è in calo di 3,2 milioni di euro rispetto al 2009; e che la spesa prevista per il 2013 (243,6 milioni) è in calo di quasi due milioni di euro rispetto al bilancio 2012.