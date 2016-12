foto Ansa

14:27

- Dopo il risultato negativo della prima votazione per l'elezione del Capo dello Stato, il Pd ragiona sul da farsi. "Marini non è passato. A questo punto bisogna fermarsi e trovare una soluzione diversa", scrive su Twitter il democratico Matteo Orfini. Il sindaco di Bari, Michele Emiliano (Pd), chiede addirittura le dimissioni di Pier Luigi Bersani. Nichi Vendola afferma che "se non ci saranno novità, Sel continuerà a votare per Stefano Rodotà".