foto Ansa

13:11

- Chiuse le votazioni della prima chiama per l'elezione del Capo dello Stato, che si sta tenendo nell'Aula della Camera, è iniziato lo spoglio delle schede. Intanto in aula si sono incontrati i leader dei due maggiori partiti, Pd e Pdl. Berlusconi, alla domanda se Marini potrà essere eletto al primo voto, ha risposto allargando le braccia: "Non lo so", ha detto.