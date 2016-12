foto LaPresse

11:05

- "I renziani in prima battuta voteranno probabilmente scheda bianca, ci auguriamo che il partito sia in grado di fare una sintesi migliore". Lo ha detto Vittoriano Solazzi del Pd in collegamento da Montecitorio. "Non voterò Marini - ha aggiunto Solazzi - persona ottima e degnissima, però credo che non stiamo intercettando la domanda che c'è nel nostro elettorato e nella società".