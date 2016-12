foto LaPresse

10:27

- "Sono in corsa e me la gioco fino in fondo". Così Franco Marini agli amici abruzzesi più stetti politici e non che continuamente sente al telefono da quando è diventato un serio papabile per il Quirinale. Alcuni lo hanno sentito anche stamani e l'ex presidente del Senato è apparso tranquillo, sereno e molto battagliero "nel portare a compimento il percorso". "Sto lavorando e spero di far convergere anche i voti di Sel", ha detto.