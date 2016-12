Colle,M5S: Rodotà, poi via al governo

Fumata nera anche dalla seconda votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica alla Camera. La maggior parte delle schede sono bianche (418), dopo l'annuncio di un voto in tal senso da parte di Pd e Pdl. Rodotà ottiene 230 preferenze. Quindici voti a Franco Marini che non ce l'aveva fatta alla prima chiama, nonostante l'accordo tra Pdl, Scelta civica, Lega e parte del Pd. All'ex presidente del Senato servivano 672 voti.

23:52 Renzi: "Speriamo di scrivere una pagina di futuro"

"Grazie alle donne e agli uomini che hanno bloccato ieri e oggi una candidatura sbagliata: speriamo che domani si possa finalmente scrivere una pagina di futuro". Così Matteo Renzi al termine di una cena con i suoi parlamentari a Roma. "Nessuno ha mai chiuso a Prodi", ha aggiunto.

23:22 Monti ai partiti: "Votiamo Cancellieri"

Mario Monti, consultati i vertici di Scelta civica, propone alle forze politiche di sostenere per l'elezione del Capo dello Stato il nome di Anna Maria Cancellieri. Per il professore si tratta di una candidatura di "altro profilo istituzionale" capace di dare garanzie a tutte le forze politiche.

23:21 M5S: "Ok Rodotà, con lui proposta di governo"

Il M5S, al termine della riunione dei gruppi, conferma che continuerà a votare Stefano Rodotà per la presidenza della Repubblica. Rodotà è segno di "cambiamento" e "Presidente di garanzia" e con lui non può che "nascere una seria proposta di governo per i cittadini".

23:16 Renzi: "Consenso su Chiamparino oppure Prodi"

Cerchiamo di trovare un ampio consenso sul nome di Sergio Chiamparino, che potrebbe essere visto bene anche dal Pdl. E' quanto Matteo Renzi avrebbe detto ai suoi durante una cena. Per il Colle, avrebbe ragionato il sindaco, la soluzione alternativa potrebbe poi essere quella di Romano Prodi, che sarebbe gradita a Sel e i 5 stelle di Grillo e Casaleggio. L'opzione Massimo D'Alema, invece, non esiste, avrebbe affermato.

23:14 Lombardi: "M5S per Rodotà, ma anche per Prodi"

L'ipotesi che il Pd lanci la candidatura di Prodi per il Quirinale? "Beh, già che rientra nella rosa di nomi votati dal nostro elettorato alle Quirinarie sarebbe una gran cosa; anche se noi siamo compatti sul nome di Stefano Rodotà, perché i nostri elettori ci hanno dato una precisa indicazione": così la capogruppo dei "5 Stelle" alla Camera Roberta Lombardi ai microfoni di Fanpage.it.

22:41 Renzi: "Frasi contro Bersani? Lontanissime da me"

"Le frasi su Bersani 'cavallo da abbattere'? Non è il mio modo di parlare. Sono termini lontanissimi da me, non si fa politica così". Matteo Renzi giunge alla cena con i suoi parlamentari e, lette alcune frasi da loro pronunciate in libertà poco prima del suo arrivo, con i giornalisti prende le distanze dal linguaggio usato. Parole, sottolinea, "lontanissime da me".

21:19 Renzi: "Obiettivo non era abbattere Marini"

"L'obiettivo non era abbattere Marini, ma dare all'Italia un presidente che durerà fino al 2020". Lo ha detto Matteo Renzi giungendo a Roma alla stazione Termini.

21:03 Renziani: "Cavallo ferito va abbattuto"

"Il cavallo ferito va abbattuto per risparmiare tempo e non farlo soffrire. Chi è il cavallo ferito? Bersani. Anche lasciarlo fare per poi criticarlo non fa bene a noi e a lui". Conversazione tra parlamentari "renziani", poco prima della cena con il sindaco di Firenze in una sala riservata di Eataly a Roma. Nell'attesa, i Democratici commentano la giornata e ipotizzano scenari per le prossime votazioni per la presidenza della Repubblica. Tra gli argomenti, un eventuale voto a Massimo D'Alema.

20:23 Il Pdl: "No allo slittamento della votazione"

I capigruppo del Pdl del Senato, Renato Schifani, e della Camera, Renato Brunetta, hanno espresso la loro contrarietà all'ipotesi di slittamento della quarta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica. No a "manovre dilatorie" del Pd, dicono i due.

19:48 Il pd chiederà il rinvio della quarta votazione

Il Pd ha chiesto uno slittamento di qualche ora della quarta votazione per l'elezione del presidente della repubblica (quella nel corso della quale si abbassa il quorum), prevista per domani pomeriggio. Secondo fonti parlamentari la richiesta del Pd sarà esaminata dalla capigruppo, che potrebbe anche optare per uno slittamento a sabato.

19:39 Domani alle 10 il terzo scrutinio

Dopo il nulla di fatto nelle prime due votazioni, il Parlamento torna a riunirsi in seduta comune domani mattina alle 10 per il terzo scrutinio.

19:36 Berlusconi: "Siamo il primo partito"

"Il Pdl è ritornato ad essere il primo partito in Italia". Lo ha detto a Udine durante un comizio Silvio Berlusconi, parlando di sondaggi con "cinque punti in più rispetto a due mesi fa". "Se continua questo stallo - ha poi aggiunto - è meglio andare al voto a giugno". Durante il suo intervento, il leader del Pdl è stato contestato da un gruppo di giovani. "Siete invidiosi, guardatevi allo specchio", ha replicato.

19:29 Pd, ipotesi di "primarie" per i candidati

Domani mattina alle 8 si riunirà l'assemblea dei Grandi Elettori del Pd. L'ipotesi che sta prendendo piede al vertice del partito è di scegliere il candidato alla presidenza della Repubblica attraverso una consultazione, a voto segreto, sulla base della proposta di nomi che sarà avanzata da Pier Luigi Bersani. Una sorta di "primarie" interne tra i Grandi Elettori che però preoccupa non pochi nel partito, preoccupati del fatto che la consultazione possa diventare una "conta" tra i favoriti.

19:20 Rodotà ottiene 230 voti, 418 schede bianche

Le schede bianche sono state 418, Stefano Rodotà ha ottenuto 230 voti, seguito da Sergio Chiamparino con 90 voti a favore che raddoppia le preferenze rispetto alla prima votazione.

18:49 Nullo anche il secondo scrutinio

Fumata nera anche nella seconda votazione per il nuovo Capo dello Stato. Nessun candidato, al termine dello spoglio, ha raggiunto il quorum.

