21:36

- Silvio Berlusconi alla riunione dei gruppi del Pdl ha confermato il voto per Franco Marini alla presidenza della Repubblica. "E' una persona positiva e seria e per noi non è una sconfitta", ha detto il leader del Pdl. "Marini non è una persona di centrodestra ma ha sempre dimostrato di essere sopra le parti", ha aggiunto.