Quirinale, quando "rischiò" di andarci la Loren

- Giornalisti e attori al Quirinale? Non si tratta di una novità assoluta portata sullo scena della politica italiana dal. Già nel 1992, quando venne eletto Oscar Luigi Scalfaro fu l'attricea ricevere un voto.Probabilmente fu una burla, un atto irriverente consumato nel segreto del "", il seggio dentro il quale parlamentari e delegati regionali esprimono una. Tanto che quel voto non risulta nemmeno agli atti perché fu conteggiato come nullo.Di sicuro, però, non si trattò di un episodio isolato. Nellale elezioni deglisono state costellate daedsorprendenti. Ecco glipiù importanti.

Il Colle off limits per le donne - Sempre nell'elezione del 1992, l'ipotesi di una signora al Quirinale sembrò per un attimo realtà. Nilde Iotti ottenne 183 voti al primo scrutinio, 245 al terzo, per poi passare in testa al quarto con 256 preferenze. Fra il quinto e il sesto voto se la vide con Forlani. Scalfaro, che risultò poi eletto, era a 6 voti di distanza. Iotti fu di nuovo in testa al settimo scrutinio con 233 voti e all'ottavo. Il nono giro la escluse dai giochi: 3 voti e 200 schede bianche.

Copione analogo a quello del 1999. Ciampi fu subito eletto, ma Rosa Russo Jervolino ottenne 16 voti ed Emma Bonino ne prese 15.

Nel 2006 un comitato promosse Tina Anselmi al Quirinale ma poi prevalse Napolitano. Furono 24 i voti andati a Franca Rame, 2 a Lidia Menapace, partigiana femminista e cattolica, fondatrice del "manifesto". Al secondo scrutinio 3 voti andarono a Maria Gabriella di Savoia figlia di Umberto, 3 voti furono per "Giuva" nel senso di Linda, moglie di D'Alema. Tre invece alla moglie di Francesco Rutelli, la giornalista Barbara Palombelli.

Il cappotto di De Nicola - Dopo aver rifiutato l’appannaggio presidenziale (12,5 milioni delle vecchie lire) Enrico De Nicola (primo presidente nel 1948) mantenne uno stile di vita estremamente modesto. Tanto da indossare un cappotto rivoltato, sempre lo stesso, a tutte le cerimonie ufficiali. I collaboratori provarono a farglielo sostituire ma lui accettò soltanto di farlo riparare. E quando il sarto di Napoli non volle essere pagato, si arrabbiò moltissimo.

Il presidente con il bastone - Luigi Einaudi (1948-1955) non voleva accettare la candidatura propostagli da Giulio Andreotti all'alba: "Ma De Gasperi lo sa che io porto il bastone? Come farei a passare in rassegna i reparti militari ?" fu la sua risposta. Andreotti ribattè: "Non si preoccupi, mica deve andare a cavallo: al giorno d'oggi ci sono le automobili".

L'eletto a sua "insaputa" - Giovanni Leone (1971-1978) fu informato dell'elezione mentre era a casa con la bronchite

Total white dress - Si racconta invece, che Sandro Pertini (1978-1985) invece ci tenesse proprio a "scalare" il Colle. Tanto da adottare un espediente "modaiolo". Per distinguersi dagli altri "papabili" iniziò a vestirsi con abiti molto chiari. E a chi gli contestava un'età troppo avanzata per ricoprire una carica settenale rispondeva: "Mia madre è morta a 90 anni perché è caduta dalla sedia. Mio fratello a 94. Anche mi padre ha superato i 90. E sono rimasti tutti lucidi fino alla fine. Se non vogliono votarmi cerchino un'altra scusa."

Un assistente troppo sensibile - Antonio Segni fu presidente solo per due anni e mezzo (dal 1962 al 1964, quando diede dimissioni volontarie). Si racconta che il suo giovane assistente svenne nel corridoio quando seppe dell'elezione. Si trattava del giovanissimo Francesco Cossiga.

Le leggende sui "franchi tiratori" - Il voto segreto è sempre stata la fossa degli accordi tra i partiti. Per contenere e controllare la presenza dei cosiddetti "franchi tiratori" nelle proprie fila, la Democrazia cristiana adottò due espedienti: l'uso della penna rossa o della matita per esprimere la preferenza, e la citazione del titolo accademico o politico (professore, senatore, presidente eccetera).

E per scoraggiare le "mine vaganti" più imprevedibili, si ricordava come un dogma la massima di Giulio Andreotti, il politico che ha eletto tutti e undici i presidenti della Repubblica: "Non c'è nessun metodo che garantisca la vittoria. Ci sono solo errori da non commettere".