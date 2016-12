foto Da video

- Il Pdmenoelle consulta "solo Berlusconi per proporre D'Alema, Amato, Violante come ruotino di scorta o un presidente dell'inciucio. Un loro settennato consegnerà l'Italia alla dissoluzione non solo economica, ma anche come Stato unitario". Lo ha scritto Beppe Grillo sul suo blog. "E' bene saperlo. Ognuno si prenda le sue responsabilità", ha aggiunto il leader del M5S.