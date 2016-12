foto Ansa

12:41

- Sul prossimo inquilino del Quirinale "spingeremo fino in fondo perché ci sia un nome che trovi d'accordo anche il Pdl. Il consenso ampio è un fattore indispensabile". E' la posizione espressa da Andrea Olivero, coordinatore di Scelta Civica. Per quanto riguarda la candidatura di Prodi, poi, "non abbiamo nessun problema - ha sottolineato Olivero - ma non ce la farà perché non gode di una maggioranza ampia".