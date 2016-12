foto LaPresse

- "Per ora il candidato del M5S è Milena Gabanelli": Gino Strada, secondo più votato alle Quirinarie, sottolinea come non sia automatico prendere il posto della giornalista in caso di rinuncia. "Cosa decideranno lo decidono loro, non io. Sono il secondo più votato ma è irrilevante, il Movimento ha fatto la sua scelta", spiega.