Quirinale, c'è l'intesa su Franco Marini

01:21 Grillo: "Renzi ha fatto bene ad arrabbiarsi"

"Renzi ha fatto bene ad arrabbiarsi per la candidatura di Marini: è una persona intelligente, non è affatto stupido". Lo ha affermato Beppe Grillo a margine di un comizio elettorale a Pordenone. Grillo ha poi ribadito i suoi concetti sull'"orrore" che gli ha suscitato l'incontro segreto Berlusconi-Bersani: "Se fossi andato io con Berlusconi in una stanza al buio a decidere sette anni di vita degli italiani, sarei stato morto".

00:27 Moretti (Pd) su Facebook: "Su Marini mi sono astenuta"

Alessandra Moretti, la dirigente del Pd che ha fatto anche parte della "squadra" di Pier Luigi Bersani alle primarie, si è astenuta sul voto di stasera all'assemblea del partito per la candidatura al Quirinale. "Questa sera mi sono astenuta sul voto a Marini - scrive in un post su Facebook - perché ritengo che il nostro candidato alla presidenza della Repubblica debba trovare una più ampia condivisione nel gruppo parlamentare Pd nonché riscontrare maggiore consenso nella nostra base".

23:01 Assemblea Pd: 222 voti per Marini, 90 contrari

Si è conclusa con 222 voti favorevoli, 90 contrari e 30 astenuti la votazione all'assemblea del Pd sulla candidatura di Franco Marini. Al voto non ha preso parte Sel. I parlamentari del partito di Vendola hanno abbandonato la riunione.

22:01 Bindi: "Marini? Non è il mio presidente"

"Se Franco Marini fosse il presidente delle larghe intese, non sarebbe il mio presidente". Lo ha detto la presidente del Pd, Rosy Bindi.

21:59 Serracchiani: "Marini è un errore grave"

"Marini al Colle? E' un errore molto grave, non per la persona. Stimo Franco Marini, che è un una persona importante per il nostro Paese. Non è però la persona di cui ha bisogno ora il paese". Lo ha detto Debora Serracchiani (Pd) ospite di "Checkpoint" su Tgcom24. "Credo che la logica con cui vengono fatti gli accordi Pd-Pdl sia la più sbagliata. Serve la consapevolezza che i problemi non si risolvono dando la risposta una volta ai comunisti e una volta ai moderati. Il popolo fuori ha sensibilità ormai profondamente diverse".

21:49 Renzi: " Marini? Pd l'ha fatto scegliere a Berlusconi"

Marini? "L'hanno fatto scegliere a Berlusconi, gli hanno presentato una rosa di nomi e hanno detto 'scegli tu'": così Matteo Renzi alle Invasioni Barbariche su La7. "Al Pd - ha aggiunto - servirebbe uno scatto di orgoglio".

21:46 Scelta civica perplessa su Marini

I più perplessi sono i parlamentari legati a Italia Futura, l'associazione di Luca Cordero di Montezemolo. Ma anche altri esponenti di Scelta civica non hanno nascosto dubbi sull'opportunità di votare Franco Marini alla presidenza della Repubblica. E così, anche se ufficialmente nessuno si sbilancia, nel partito di Mario Monti ci si interroga su cosa fare di fronte al nome dell'ex presidente del Senato.

21:45 Berlusconi: "Marini è soluzione migliore"

"Crediamo che questa sia la soluzione migliore che in questo momento potessimo ottenere". Lo afferma Silvio Berlusconi alla riunione dei gruppi del Pdl. "Marini è una persona che conosciamo da tempo, non ha militato nelle nostre file, ma viene dal popolo, lo conosciamo da tanto tempo come segretario della Cisl, sindacato legato alla Dc, sindacato capace e di buone autonomie. E' stato presidente del Senato e con lui Schifani ha avuto degli ottimi rapporti".

21:37 Berlusconi: "Marini super partes"

"Franco Marini non è una persona di centrodestra, ma ha sempre dimostrato di essere sopra le parti". Lo afferma Silvio Berlusconi alla riunione dei gruppi del Pdl. "Non abbiamo timore di nuove elezioni. I sondaggi ci danno in crescita", ha aggiunto. "Votate compatti, così domani pomeriggio posso andare ad Udine per contribuire ad una nuova vittoria".

21:29 Berlusconi: "Pdl voterà Marini"

Silvio Berlusconi alla riunione dei gruppi del Pdl, a quanto si apprende, ha confermato di votare Franco Marini alla presidenza della Repubblica. "E' una persona positiva, seria e per noi non è una sconfitta", aggiunge il leader del Pdl.

21:23 Marini al Colle? Berlusconi annuisce

Franco Marini è un buon nome per la presidenza della Repubblica? Silvio Berlusconi non risponde ma prima di entrare alla riunione dei gruppi del Pdl fa un cenno di affermazione con la testa.

21:23 Bersani: "Discussione Colle separata da governo"

"La discussione sul presidente della Repubblica è separata dal governo". Lo chiarisce Pier Luigi Bersani avanzando ai gruppi parlamentari la candidatura di Franco Marini.

21:07 Bersani propone Franco Marini

"La candidatura di Franco Marini è quella che è più in grado di realizzare le maggiori convergenze". Lo ha detto Pier Luigi Bersani all'assemblea dei gruppi del Pd. "E' una persona limpida e generosa, uno dei costruttori del centrosinistra legato al lavoro ed al sociale", ha aggiunto il segretario. L'elezione del presidente della Repubblica, " richiede un'assunzione di responsabilità soprattutto da chi ha più numeri".

21:06 Lega: "Domani voteremo Manuela Dal Lago"

Domani i parlamentari della Lega voteranno Manuela Dal Lago per il Quirinale. A questa conclusione si è giunti dopo la riunione di deputati e senatori del Carroccio che si è conclusa alla Camera. Alla domanda se comunque vedessero male il nome di Marini, si è fatto capire che no, non sarebbe un nome sgradito.

21:04 Madia (Pd): "Non solo i renziani non voteranno Marini"

"Non solo i renziani non lo voteranno". Così Marianna Madia, su Twitter, esprime contrarietà sulla scelta di Franco Marini alla presidenza della Repubblica.

Ultimo aggiornamento 01:21