foto Ansa

21:31

- "Non c'è alcuna apertura al Pd perché i sondaggi darebbero Berlusconi in crescita: non sono valutazioni che abbiamo fatto". Lo ha detto Beppe Grillo in risposta ad alcuni giornalisti che gli chiedevano conto della presunta apertura di credito. "La legge sull'incandidabilità dell''uomo di cera' è pronta - ha aggiunto - adesso il Pd dovrà votarla altrimenti ne risponderà ai propri elettori e al Paese".