Brunetta: "Berlusconi mangia Grillo in insalata"

16:45

- Grillo dice che Berlusconi "è una salma che hanno riportato in vita'? Che chi l'ha votato sono 'nove milioni di persone che galleggiano e non vogliono cambiare'? In realtà se la prende tanto perché' Berlusconi se lo mangerà in insalata questo tal Grillo". Lo dice il capogruppo del Pdl alla Camera Renato Brunetta.