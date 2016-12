Colle, il M5S candida Milena Gabanelli (ma anche Rodotà)

E' la giornalista Milena Gabanelli la candidata per il Quirinale del Movimento 5 Stelle. E' questo il risultato delle votazioni per le Quirinarie effettuate sul blog di Beppe Grillo. Al secondo posto Gino Strada, seguito da Stefano Rodotà e Gustavo Zagrebelsky. Grillo invita il Pd a votare la Gabanelli ma poi aggiunge: "Anche Rodotà è un buon candidato". In serata corregge il tiro: "Nessuna apertura al Pd".

21:07 Grillo: "Nessuna apertura al Pd"

"Non c'è alcuna apertura al Pd perché i sondaggi darebbero Berlusconi in crescita: non sono valutazioni che abbiamo fatto". Lo ha detto Beppe Grillo in risposta ad alcuni giornalisti che gli chiedevano conto della presunta apertura di credito. "La legge sull'incandidabilità dell''uomo di cera' è pronta - ha aggiunto Grillo - adesso il Pd dovrà votarla altrimenti ne risponderà ai propri elettori e al Paese".

20:11 Gabanelli: ci penso stanotte...

''Ci penso stanotte, non saprei cosa rispondere, e' una cosa più grande di me, e credo che per ricoprire un ruolo così alto ci voglia una competenza politica che io non credo di avere''. Così Milena Gabanelli torna sulla candidatura al Quirinale nel corso di un'intervista a Ballarò, in onda stasera su Rai3.

17:27 Grillo: "Rodotà al Quirinale? Perfetto per sinistra"

"La Gabanelli è una mossa vincente e straordinaria, ma Rodotà è perfetto e deve essere votato: è un altro nome spendibile benissimo dalla Sinistra". Lo ha detto Beppe Grillo a margine di un comizio elettorale a Sequals (Pordenone). "Non sappiamo se accetteranno - ha aggiunto Grillo - ma noi proseguiremo su questa strada perché è questo il vero cambiamento che Bersani deve solo cogliere", ha concluso.

17:19 Grillo boccia Amato: tesoriere di Craxi e Berlusconi

"Gli unici che meritavano di ottenere la fiducia da parte del Presidente della Repubblica, eravamo noi". Così il leader del M5S, Beppe Grillo, da Pordenone. "La fiducia ci è però stata negata dal Quirinale perché non avevamo i numeri. Ma è solo con noi al governo l'Italia può cambiare realmente". Grillo ha poi bocciato la candidatura Amato al Colle, definito "tesoriere di Craxi e Berlusconi". "Rodotà è un nome bellissimo per la sinistra", ha concluso.

16:12 Grillo: Bersani voti la Gabanelli poi chissà...

"Ci pensi Bersani, ci pensi" a votare Gabanelli per il Quirinale. "Potrebbe essere un inizio? Chissà. Provi, provi a votarla. Poi vedremo se a partire dai temi dei rimborsi elettorali e della corruzione, se sarà possibile trovare una convergenza". E' l'appello di Beppe Grillo al segretario Pd.

15:43 Lega Nord: no a Monti, Amato e Prodi

''Siamo contrari all'ipotesi di una candidatura alla Presidenza della Repubblica di Prodi, Amato, Monti. La Lega Nord, come ha più volte affermato anche Roberto Maroni, vedrebbe bene una donna al Quirinale. Sarebbe un segnale di cambiamento che appoggeremmo senza esitazioni''. Lo dichiarano i capigruppo della Lega Nord alla Camera e al Senato Giancarlo Giorgetti e Massimo Bitonci.

14:44 M5S alla Boldrini: "Via gli incompatibili"

Il M5S si appella alla presidente della Camera, Laura Boldrini, sul nodo dei doppi incarichi dei deputati: "Richiami i deputati al dovere di dimettersi", ha detto la deputata grillina Dalila Nesci. "L'elezione del Presidente della Repubblica - ha aggiunto - sarà caratterizzata da incompatibilità. Chiunque capisce che qualcosa non funziona".

14:00 Elezioni Quirinale, Bersani incontra Marini

Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, ha incontrato nella sede del partito, Franco Marini. Al centro dell'incontro lo stato delle trattative per l'elezione del nuovo Capo dello Stato e la tensione nel Pd dopo gli attacchi di Matteo Renzi ai "papabili" per il Colle Anna Finocchiaro e lo stesso ex presidente del Senato.

12:56 Grillo: Bersani cerca l'inciucio

"Vi sembra normale che Bersani e Berlusconi si riuniscano a porte chiuse per decidere chi sarà il futuro presidente della Repubblica?". Lo ha chiesto Beppe Grillo agli ascoltatori che lo circondavano. "Non è democratico, Pdl e Pdmenoelle cercano l'inciucio". E poi sulle Quirinarie: " Gabanelli è straordinaria". "Non avrei mai pensato un risultato del genere - ha continuato Grillo in Tour in Friuli Venezia Giulia - però è un messaggio straordinario, una giornalista, una persona che lotta contro i poteri forti. Se eventualmente non accetta passeremo al secondo e poi eventualmente al terzo".

12:50 Boldrini: italiani hanno votato figure opache

Nell'attuale situazione di ''deficit di consenso per le istituzioni'' c'è ''una responsabilità dei cittadini italiani che hanno la loro responsabilità in quanto per anni hanno votato figure che magari non erano troppo trasparenti e i cui comportamenti erano poco chiari'' nella ''speranza di trarre qualche vantaggio: non ti chiedo niente così quando ho bisogno di qualche favore tu me lo fai'''. Lo ha detto la Presidente della Camera Laura Boldrini ricevendo alcuni studenti di Mazara del Vallo a Montecitorio.

12:42 Grillo: Gabanelli donna straordinaria

Il leader del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, parlando in piazza a Zoppola (Pordenone) definisce "straordinari" i nomi usciti dalle Quirinarie per la scelta del candidato dei grillini al Colle. "Milena Gabanelli è una signora contro tutti i poteri forti - ha spiegato - . Candidare un nome così è un segnale forte di cambiamento". "Il Parlamento - ha poi aggiunto - è bloccato dai partiti, noi siamo i difensori di una democrazia morta".

12:35 Bagnasco: presidente sia di grande livello

''In questo momento è importante che il prossimo Capo dello Stato sia persona di grande livello e onestà, riconosciuto a livello internazionale'': questo l'auspicio espresso oggi a Genova dal presidente della Cei, card Angelo Bagnasco, che dopo aver celebrato messa a Fincantieri si è trasferito ad Ansaldo STS.

12:31 Prodi: "Gabanelli? No comment"

Milena Gabanelli candidata dal MoVimento 5 Stelle? ''Non dico nulla per evidenti motivi''. Cosi' Romano Prodi a margine di un convegno a Roma. L'ex premier non ha voluto rispondere ad una domanda sullo scontro interno al Pd.

11:38 Gino Strada: "Sto a guardare"

Nessun commento da Gino Strada, il fondatore di Emergency, che ha ottenuto il secondo posto fra le preferenze del M5S quale candidato per la Presidenza della Repubblica. "Lo apprendo adesso - ha detto - non ho commenti da fare, non sarebbe serio. Sto a guardare", si è limitato a dire il medico impegnato negli aiuti alle popolazioni nelle aree in conflitto.

11:20 Gabanelli: "Commossa, ma sopravvalutata"

"Quando pensano che tu sia all'altezza di un compito così grande, si può solo essere onorati, perché è altamente gratificante". Così Milena Gabanelli commenta la scelta del M5S di proporla alla presidenza della Repubblica. La Gabanelli ha detto di essere "assolutamente commossa e anche sopravvalutata".

