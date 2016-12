Colle, Berlusconi: "Situazione indeterminata" Monti-Bersani: "Nome di unità nazionale"

foto Ansa Correlati Colle, scontri interni nel Pd

Quirinale, Casaleggio si rimette nelle mani del Movimento 01:47 - Per l'elezione del futuro Capo dello Stato, Bersani e Monti si impegnano a individuare una figura autorevole e apprezzata dai partiti. Al termine dell'incontro tra il segretario Pd e il premier, si è convenuto "di ricercare la massima convergenza possibile tra le forze politiche per la scelta di un candidato autorevole che possa rappresentare l'unità nazionale, come indicato dalla Costituzione". Per Berlusconi la situazione è ancora indeterminata.

Nel corso del colloquio Bersani e Monti hanno scambiato opinioni positive sui Rapporti dei due "Gruppi dei saggi", ravvisandone elementi di grande rilievo in campo istituzionale e in campo economico-sociale utili per dare prospettive alla fase attuale.



Bersani: "Nome Presidente ai primi scrutini? Si decide all'ultimo" - A chi gli chiede se il Presidente della Repubblica verrà eletto già ai primi tre scrutini, giovedì o venerdì, Pierl Luigi Bersani risponde: "Non sono in grado di dirlo; si decide all'ultimo. Lo sapremo mercoledì". Il segretario del Pd, poi, smentisce che il colloquio con Silvio Berlusconi sulle elezioni del Capo dello Stato si svolga domani.



Berlusconi: "Su Colle situazione ancora indeterminata" - Intanto, Silvio Berlusconi afferma: "Mi auguro che si elegga il presidente della Repubblica al primo voto. Magari, ma vedo la situazione ancora assolutamente indeterminata". Da Parma per il centenario di Pietro Barilla, il leader del Pdl aggiunge: "Aspettiamo indicazioni dal Pd. Noi abbiamo chiarito la nostra posizione sin dal primo giorno successivo alla comunicazione dei risultati elettorali - prosegue Berlusconi - siamo in campo a disposizione per collaborare a un governo che possa provvedere a fare quelle leggi che dovrebbero far ripartire da subito l'economia, invertendo la situazione attuale. Aspettiamo indicazioni dal Partito Democratico", conclude.



La stretta di mano Berlusconi-Renzi - Alla celebrazione al teatro Regio di Parma, Silvio Berlusconi ha incontrato Matteo Renzi. Prima dello spettacolo Renzi e Berlusconi si sono intrattenuti per alcuni minuti in una sala del teatro parmigiano per un colloquio. Nel vedersi sulle scale si sono stretti la mano e scambiati un cordiale saluto.