foto LaPresse

18:34

- Dopo Anna Finocchiaro anche Franco Marini risponde a Matteo Renzi che ha bocciato una loro possibile candidatura al Colle. "Non posso lasciar passare in silenzio parole tanto gravi", ha detto l'ex presidente del Senato. "Nella mia lunga vita politica non ho mai utilizzato l'appartenenza religiosa per ottenere incarichi", ha aggiunto. Il sindaco di Firenze aveva detto che "non basta essere cattolici" per diventare il capo dello Stato.