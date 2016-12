foto LaPresse

- "Non so nulla della mia candidatura. Mi fa piacere, ma spero che il prossimo presidente sia Zagrebelsky o Rodotà". Così Gino Strada, fondatore di Emergency, a Tgcom24 commentando la "sua candidatura" emersa dalle "quirinarie" grilline. Strada ha sottolineato come serva una nuovo modello di Sanità pubblica, dato che Emergency ha iniziato ad "intervenire in Italia perché aumenta il numero di chi non può permettersi di pagare nemmeno il ticket".